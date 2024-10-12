Dursun Özbek: Genel Kurul Kararları Tartışılmaz

Spor

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, genel kurulun verdiği kararların tartışılmaz olduğunu belirtti.

Dursun Özbek, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılan yıllık olağan genel kurulda eleştirileri yanıtladı. Florya arazisiyle ilgili bilgi veren Özbek, "Florya projesini Galatasaray'a kazandırmak için çok çaba sarf ettim. Florya projesi, hepimizin bildiği, sizlerin de onayıyla yapılan bir proje. Kimsenin endişesi olmasın. Biz daha büyük bir arazide daha modern bir tesis geliştirdik. Elimizdeki mevcut arsamızın geliştirilmesi gerektiğini anlatmıştım. Siz de bunun için bize yetki verdiniz. Artık yönetime güvenmeniz lazım. Biz, sizlerin emanetini taşıyoruz. Galatasaray'ın emanetini taşıyan bir yönetim, onun ağırlığını hisseder." ifadelerini kullandı.

"Riva projesi, kendisine düşen görevi yapmıştı"

Konuşmasında Riva projesine de değinen Özbek, "Riva ile ilgili pek çok şey söyleniyor. Riva'daki projenin neler getireceğini söyledim. Söz verdiğimiz rakamlara çok yaklaştık. Gayrimenkul piyasasındaki gelişmeler, bazı şeyleri geciktirebilir. Riva projesi, kendisine düşen görevi yapmıştı. Riva projesi, borçlarımızın azalmasındaki en büyük faktörlerden bir tanesidir." diye konuştu.

Eleştirilere dikkat edeceklerini dile getiren Özbek, "Elbette hatalarım var. Bizi yoracak en büyük şey, sizlere mahcup olmak. Beraber çalıştığım arkadaşlarımın hepsi Galatasaray'da büyüdü. Çalışmalarımıza titizlikle devam ediyoruz. Eleştirileri not aldık. Hiç merak etmeyin. Genel kurul, bizim en büyük organımız. Genel kurulun verdiği kararlar tartışılmaz. Size verdiğimiz hizmetin hesabını vermeye çalıştık. Bundan sonraki dönemde de elimizden geleni yapacağız. Vereceğiniz bütün kararlara saygılıyız." şeklinde konuştu.

Dursun Özbek, konuşmasının ardından ayakta alkışlandı.