Dursun Özbek: Genel Kurul Kararları Tartışılmaz - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Dursun Özbek: Genel Kurul Kararları Tartışılmaz

Galatasaray Başkanı Özbek, genel kuruldaki kararların önemini vurguladı ve eleştirilere yanıt verdi.

12.10.2024 23:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, genel kurulun verdiği kararların tartışılmaz olduğunu belirtti.

Dursun Özbek, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılan yıllık olağan genel kurulda eleştirileri yanıtladı. Florya arazisiyle ilgili bilgi veren Özbek, "Florya projesini Galatasaray'a kazandırmak için çok çaba sarf ettim. Florya projesi, hepimizin bildiği, sizlerin de onayıyla yapılan bir proje. Kimsenin endişesi olmasın. Biz daha büyük bir arazide daha modern bir tesis geliştirdik. Elimizdeki mevcut arsamızın geliştirilmesi gerektiğini anlatmıştım. Siz de bunun için bize yetki verdiniz. Artık yönetime güvenmeniz lazım. Biz, sizlerin emanetini taşıyoruz. Galatasaray'ın emanetini taşıyan bir yönetim, onun ağırlığını hisseder." ifadelerini kullandı.

"Riva projesi, kendisine düşen görevi yapmıştı"

Konuşmasında Riva projesine de değinen Özbek, "Riva ile ilgili pek çok şey söyleniyor. Riva'daki projenin neler getireceğini söyledim. Söz verdiğimiz rakamlara çok yaklaştık. Gayrimenkul piyasasındaki gelişmeler, bazı şeyleri geciktirebilir. Riva projesi, kendisine düşen görevi yapmıştı. Riva projesi, borçlarımızın azalmasındaki en büyük faktörlerden bir tanesidir." diye konuştu.

Eleştirilere dikkat edeceklerini dile getiren Özbek, "Elbette hatalarım var. Bizi yoracak en büyük şey, sizlere mahcup olmak. Beraber çalıştığım arkadaşlarımın hepsi Galatasaray'da büyüdü. Çalışmalarımıza titizlikle devam ediyoruz. Eleştirileri not aldık. Hiç merak etmeyin. Genel kurul, bizim en büyük organımız. Genel kurulun verdiği kararlar tartışılmaz. Size verdiğimiz hizmetin hesabını vermeye çalıştık. Bundan sonraki dönemde de elimizden geleni yapacağız. Vereceğiniz bütün kararlara saygılıyız." şeklinde konuştu.

Dursun Özbek, konuşmasının ardından ayakta alkışlandı.

Kaynak: AA

Dursun Özbek, Galatasaray, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursun Özbek: Genel Kurul Kararları Tartışılmaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:42 Oyuncak ve bisiklete vergi geliyor mu Kafa karıştıran maddeyle ilgili net açıklama Oyuncak ve bisiklete vergi geliyor mu? Kafa karıştıran maddeyle ilgili net açıklama
22:12 ’3. madde değiştirilsin’ dedi tepkiler art arda geldi: Bu devlet yıkılırsa hepimiz altında kalırız '3. madde değiştirilsin' dedi tepkiler art arda geldi: Bu devlet yıkılırsa hepimiz altında kalırız
20:41 Sağanak ve fırtına dakikalar içinde etkili oldu, çatılar uçtu, minareler devrildi Sağanak ve fırtına dakikalar içinde etkili oldu, çatılar uçtu, minareler devrildi
20:36 İstanbul’da Cümülonimbus paniği: Pilotlar havada turladı iniş yapamadı İstanbul'da Cümülonimbus paniği: Pilotlar havada turladı iniş yapamadı
19:11 Baro Genel Kurulu’nda avukatlar birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu Baro Genel Kurulu'nda avukatlar birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu
10:35 LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı
10:27 DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli’nin elini havada bıraktı DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli'nin elini havada bıraktı
10:20 Kadın Cinayetlerine bir tepkide Fahriye Evcen’den: Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor Kadın Cinayetlerine bir tepkide Fahriye Evcen'den: Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor
10:07 Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü
10:02 Arda Güler’in Karadağ maçındaki çalımı Ancelotti’nin başını yaktı Arda Güler'in Karadağ maçındaki çalımı Ancelotti'nin başını yaktı
09:56 Altın yatırımcısı bu haftaki fiyatlamalardan tatmin olmadı Altın yatırımcısı bu haftaki fiyatlamalardan tatmin olmadı
09:40 Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var
09:36 Olaylı yayınla ilgili Songül Karlı ve Uğur Aslan’ı zora sokacak iddia Olaylı yayınla ilgili Songül Karlı ve Uğur Aslan'ı zora sokacak iddia
09:27 Ankara siyasetinin konuştuğu evlilik Turgut Altınok’a gayrimenkul zengini damat Ankara siyasetinin konuştuğu evlilik! Turgut Altınok'a gayrimenkul zengini damat
09:17 Ağustos Ayında Türkiye’ye 497 Milyon Dolarlık Uluslararası Yatırım Gerçekleşti Ağustos Ayında Türkiye'ye 497 Milyon Dolarlık Uluslararası Yatırım Gerçekleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2024 00:13:45. #1.12#
SON DAKİKA: Dursun Özbek: Genel Kurul Kararları Tartışılmaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.