Dursun Özbek, sorusuna sinirlendiği gazeteciye, "Yarın görüşeceğiz" yanıtını verdi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması için düzenlenen basın toplantısında gazeteci Nevzat Dindar'ın sorusuna sinirlendi.

ICARDI'NİN BONSERVİSİNİ SORDU

Basın toplantısında mikrofonu eline alan gazeteci Nevzat Dindar, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e Mauro Icardi'nin bonservisiyle ilgili durumu sormak istedi. Ancak hiç beklemediği bir cevap aldı.

"SAYFANDA EN BÜYÜK YERİ BUNA AYIRACAKSIN"

Dindar'ın sorusuna tepki gösteren Özbek, "Neyini soracaksın Icardi'nin? Bugünkü toplantının konusu deprem felaketine uğramış bölgenin yaralarının sarılması. Özellikle sana söylüyorum, sayfanda en büyük yeri bunun için ayıracaksın. Yarın göreceğiz." ifadelerini kullandı.