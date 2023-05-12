Dursun Özbek, sorusuna sinirlendiği gazeteciye, "Yarın görüşeceğiz" yanıtını verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Dursun Özbek, sorusuna sinirlendiği gazeteciye, "Yarın görüşeceğiz" yanıtını verdi

12.05.2023 17:13

Gazeteci Nevzat Dindar'ın basın toplantısında Mauro Icardi'nin durumunu sorması Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i kızdırdı. Basın toplantısının konusunun depremin yaralarını sarmak olduğunu söyleyen Özbek, "Neyini soracaksın Icardi'nin? Bugünkü toplantının konusu deprem felaketine uğramış bölgenin yaralarının sarılması. Özellikle sana söylüyorum, sayfanda en büyük yeri bunun için ayıracaksın. Yarın göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması için düzenlenen basın toplantısında gazeteci Nevzat Dindar'ın sorusuna sinirlendi.

ICARDI'NİN BONSERVİSİNİ SORDU

Basın toplantısında mikrofonu eline alan gazeteci Nevzat Dindar, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e Mauro Icardi'nin bonservisiyle ilgili durumu sormak istedi. Ancak hiç beklemediği bir cevap aldı.

"SAYFANDA EN BÜYÜK YERİ BUNA AYIRACAKSIN"

Dindar'ın sorusuna tepki gösteren Özbek, "Neyini soracaksın Icardi'nin? Bugünkü toplantının konusu deprem felaketine uğramış bölgenin yaralarının sarılması. Özellikle sana söylüyorum, sayfanda en büyük yeri bunun için ayıracaksın. Yarın göreceğiz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Dursun Özbek'ten sorusuna sinirlendiği gazeteciye canlı yayında olay cevap: Yarın göreceğiz Dursun Özbek'ten sorusuna sinirlendiği gazeteciye canlı yayında olay cevap: Yarın göreceğiz

Mauro Icardi, Dursun Özbek, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursun Özbek, sorusuna sinirlendiği gazeteciye, 'Yarın görüşeceğiz' yanıtını verdi - Son Dakika


Son Dakika
19:21 Millet İttifakı seçimden önceki son miting için Ankara'da! Tandoğan Meydanı hıncahınç doldu
19:17 "78 yaşındaki annemi evden aldılar" demişti, ünlü yorumcu Önder Özen oyunun rengini belli etti
19:08 "78 yaşındaki annemi evden aldılar" diyen ünlü yorumcu Önder Özen, kime oy vereceğini açıkladı
18:56 Millet İttifakı final mitingi için Ankara'da! Tandoğan Meydanı hıncahınç doldu
18:48 Fenerbahçe-Trabzonspor maçına deplasman ekibinin taraftarları alınmayacak
18:43 Fenerbahçe-Trabzonspor maçına deplasman yasağı
17:56 PSG, Lionel Messi için kararını verdi
17:43 Dünyanın gözü kulağı bu haberdeydi! PSG, Messi için kesin kararını verdi
17:42 Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, "Türk Futboluna Katkı" ödülü aldı
17:41 Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Samsun'da gerçekleştirilen mitingde geniş bir kalabalığa seslendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2023 19:30:01. #1.11#
SON DAKİKA: Dursun Özbek, sorusuna sinirlendiği gazeteciye, "Yarın görüşeceğiz" yanıtını verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement