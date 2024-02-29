Fatih Karagümrük'e elenen Galatasaray, Bayern Münih maçından sonra bir ilki yaşadı - Son Dakika
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Spor

Fatih Karagümrük'e elenen Galatasaray, Bayern Münih maçından sonra bir ilki yaşadı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek kupadan elenen Galatasaray'ın bu mağlubiyetle birlikte iç sahadaki 14 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. Aslan, son mağlubiyetini 128 gün önce, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı almıştı.

29.02.2024 23:25  Güncelleme: 23:29
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Sahasında Fatih Karagümrük'e yenilerek Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray'ın iç sahadaki 14 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

EN SON BAYERN MÜNİH'E YENİLDİLER

RAMS Park'ta son olarak bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e yenilen sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 14 mücadelede 13 galibiyet, 1 beraberlik almayı başarmıştı.

128 GÜNLÜK SERİ SONA ERDİ

Kendi taraftarı önünde son yenilgisini 24 Ekim 2023'te alan Galatasaray'ın 128 günlük yenilmezlik serisi Fatih Karagümrük maçıyla son buldu.

Duyanlar 'Yok artık' diyor! Karagümrük'e elenen Galatasaray, Bayern Münih maçından sonra bir ilki yaşadı
Fatih Karagümrük\'e elenen Galatasaray, Bayern Münih maçından sonra bir ilki yaşadı
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Fatih Karagümrük, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük'e elenen Galatasaray, Bayern Münih maçından sonra bir ilki yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Emre Akcay: Ligde devam ediyor olmali yenilmwzlik Nordsjaelland araftariyin ama galatasay hayraniyim sanki Ligde denbayadir yenilmediler deni sayin habeci 5 17 Yanıtla
  • Ziya Öner: Bende norjdsland'da oturuyorum aynen ligde 14 maçlık seri devam ediyor eze eze şampiyon olacağız... 2 2 Yanıtla
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