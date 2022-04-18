Düzce Anadolu, yıldızlarda yarı finalde - Son Dakika
Üye Girişi

Düzce Anadolu, yıldızlarda yarı finalde

18.04.2022 13:49
Düzce Anadolu, yıldızlarda yarı finalde

Analig Tenis Müsabakaları sonunda Düzce kız ve erkek takımları yarı finallere yükseldi.

Analig Tenis Müsabakaları sonunda Düzce kız ve erkek takımları yarı finallere yükseldi.

2021/2022 sezonu programında yer alan ve Samsun Canik Tenis Kortlarında gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Grup müsabakaları; Amasya, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Samsun, Sinop, Zonguldak illeri tenis takımlarının katılımıyla tamamlandı.

Tenis antrenörü Levent Hasdemir eşliğinde yarışan Düzce Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü kız ve erkek takımları gruplarından çıkarak yarı final müsabakalarına katılma hakkı kazandı. - DÜZCE

Düzce Anadolu, yıldızlarda yarı finalde
Düzce Anadolu, yıldızlarda yarı finalde

YORUMLAR
500
Samsun Büyükşehir Belediyesinden 23 Nisan etkinlikleri Samsun Büyükşehir Belediyesinden 23 Nisan etkinlikleri Son dakika haber... Samsun'da 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırı kamerada Son dakika haber... Samsun'da 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırı kamerada

Amasya, Samsun, Tenis, Düzce, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Düzce Anadolu, yıldızlarda yarı finalde - Son Dakika


Son Dakika
13:43 DEVA lideri Babacan'dan 'seçim sonrası' vaadi: Ülkeyi zenginleştireceğiz, tarım hamlesi yapacağız!
13:39 Fatih Erbakan'dan, AK Partili belediyelere tepki: İktidarın görevi bedava veya indirimli ekmek dağıtmak değildir
13:27 Maske zorunluluğu kalkacak mı? Karar, Bilim Kurulu'nun çarşamba günü yapılacak toplantısında belli olacak
13:16 Eve giren babanın acı anı! 42 yaşındaki kızını başından vurulmuş halde buldu!
13:14 3 yaşındaki çocuğu eşek ısırdı! Göz kapağı kopan Fatma'ya boynundan alınan doku ile yeni göz kapağı yapıldı
13:08 Hırsızlar sert kayaya çarptı! Demir sopalı yaşlı kadından örnek savunma
13:01 İstanbul için korkutan rapor! Olası bir 7.5'lik depremde bu 13 ilçe ve 91 bin 81 bina yıkılacak
12:56 Eski sevgiliden akılalmaz intikam: Arabasına rujla küfürler yazdı
12:56 Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'tan şaşırtan açıklama: Evim yok, arkadaşlarımın odasında kalıyorum
12:50 CHP Genel Merkezi'ne pankart asıldı: Ya cevap ver ya hesap ver!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 13:55:32. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce Anadolu, yıldızlarda yarı finalde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement