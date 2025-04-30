Düzce\'de Oryantiring Şampiyonası

DÜZCE (İHA) – Düzce'de düzenlenen Gençler Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nda, zorlu 7 kilometrelik parkurda hedeflerini bulmak için yarışan 400 sporcu, hem zamanla hem de doğayla mücadele etti. Yarış sonunda bitkin düşen bazı sporcular kendilerini yere bırakırken, sağlık ekipleri ise yaralananlara müdahalede bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Okul Sporları Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Gençler Türkiye Oryantiring Şampiyonası, Düzce'nin Korugöl mevkiinde gerçekleştirildi. 400 sporcunun katıldığı yarışmada, sporcular haritalarda belirlenen hedefleri en hızlı ve eksiksiz şekilde bulmak için 7 kilometrelik ormanlık alanda kıyasıya mücadele etti. Hem zamana hem de rakiplerine karşı yarışan sporculardan bazıları, bitiş çizgisine ulaştıklarında yorgunluktan kendilerini yere bıraktı.

Orman içinde, harita yardımıyla belirli işaretleri bulmaya çalışan sporcular, zorlu doğa şartlarıyla da başa çıkmak zorunda kaldı. Yarış sırasında çok sayıda sporcu çeşitli yerlerinden yaralanırken, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, UMKE ve sağlık ekipleri, sporcuların tedavileri için yoğun çaba sarf etti.

Yarışmaların ardından dereceye giren sporcu ve takımlara madalyaları verildi.

İsa Yazıcı: "Amacımız, oryantiring sporunu gençlerimize sevdirmek"

Şampiyona hakkında bilgiler veren Düzce İl Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, "Türkiye Oryantiring Şampiyonasına ev sahipliği yapıyoruz. Parkurumuz 7 kilometreye yakın. 64 takımdan oluşan yaklaşık 400 sporcu ve teknik ekiplerle birlikte 700'e yakın kişiyi ağırlıyoruz. Amacımız, 'doğa satrancı' olarak da bilinen oryantiring sporunu gençlerimize sevdirmek" dedi.

Elif Dila Belge: "Parkur çok güzeldi ancak zorluydu"

Şampiyonaya Ankara'dan katılan sporculardan Elif Dila Belge, "Parkur çok güzeldi. Bireysel derecem çok kötü ama takım olarak inşallah iyi derece yapabiliriz. Orman içinde çok güzel manzarası olan bir parkurda yarıştık. Göl manzarası da çok güzel" diye konuştu.

Defne Yalçın ise, "Parkurun panoraması özellikle orman ve göl manzarası çok güzeldi. Etap çok zorluydu, bazı yerler bataklıktı. O biraz engelledi" şeklinde konuştu. - DÜZCE