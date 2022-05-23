Düzce havalı silahlar Türkiye üçüncüsü - Son Dakika
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Düzce havalı silahlar Türkiye üçüncüsü

23.05.2022 11:33
Düzce havalı silahlar Türkiye üçüncüsü

Havalı Silahlar Nevzat Yamaç 19 Mayıs Kupası'nda Düzce Türkiye üçüncüsü oldu.

Havalı Silahlar Nevzat Yamaç 19 Mayıs Kupası'nda Düzce Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu 2022 faaliyet programında yer alan ve Türkiye geneli yaklaşık 600 sporcunun katılımıyla düzenlenen "Havalı Silahlar Nevzat Yamaç 19 Mayıs Kupası" sona erdi.

Mersin Erdemli Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen 19 Mayıs Kupasında antrenör Davut Şar eşliğinde mücadele eden Düzce, Yıldız Kadınlar B Kategorisinde Havalı Tabanca yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldu. Hüma Bahar, Ecrin Bahar ve Miray Gözütop'tan oluşan ekip 777 puanla Türkiye üçüncüsü olarak kürsüdeki yerini aldı. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Atıcılık, Türkiye, Mayıs, Düzce, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Düzce havalı silahlar Türkiye üçüncüsü - Son Dakika


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