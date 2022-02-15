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Düzceli halterciler madalya ile döndü - Son Dakika

Düzceli halterciler madalya ile döndü

15.02.2022 12:14
Düzceli halterciler madalya ile döndü

DÜZCE(İHA) – Okullar arası gençler B kategorisi Türkiye Şampiyonasında Düzceli halterciler 1 gümüş 2 bronz madalya ile döndüler.

DÜZCE(İHA) – Okullar arası gençler B kategorisi Türkiye Şampiyonasında Düzceli halterciler 1 gümüş 2 bronz madalya ile döndüler.

Osmaniye ilinde yapılan Okullar Arası Gençler B kategorisi Türkiye Şampiyonasına Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halter Antrenörü Yasin Aydın eşliğinde katılan sporcular temsil etti. Erkeklerde 39, kızlarda 30 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Düzce Spor Lisesi öğrencilerinden 61 kiloda Onurcan Ahmet Aydın toplamda 187 kilo kaldırarak Türkiye ikincisi, Yavuz Selim M.T.A.L. öğrencilerinden +102 kilo da Utku Topçu toplamda 183 kilo kaldırarak Türkiye üçüncüsü ve bayanlarda Düzce Spor lisesi öğrencilerinden 45 kiloda yağmur Melek Şahin Türkiye üçüncüsü oldu. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Düzceli halterciler madalya ile döndü - Son Dakika Spor


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