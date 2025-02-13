Dzeko, Anderlecht'e Gol Attı - Son Dakika
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Dzeko, Anderlecht'e Gol Attı

Dzeko, Anderlecht\'e Gol Attı

Fenerbahçe kaptanı Edin Dzeko, Anderlecht karşısında 19. golünü atarak takıma katkı sağladı.

13.02.2025 22:58
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Fenerbahçe'nin takım kaptanı Edin Dzeko, Anderlecht filelerini havalandırarak bu sezonki 19. golünü kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Belçika ekibi Anderlecht'i 3-0 mağlup ederken, Edin Dzeko da 1 gole imza attı. Mücadeleye kaptan olarak 11'de başlayan Dzeko, 42. dakikada fileleri havalandırdı. Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 12 gol kaydeden Bosna Hersekli forvet, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 gol attı. Dzeko, UEFA Avrupa Ligi'nde de Slavia Prag ve Midtjylland maçlarını da boş geçmezken, bugün de yaşadığı gol sevinciyle bu organizasyonda 3. golünü kaydetti.

38 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli formaya bu sezon 19. golüne ulaştı.

Edin Dzeko, karşılaşmanın 75. dakikasında yerini alkışlarla Anderson Talisca'ya bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Edin Dzeko, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

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