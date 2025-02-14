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Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko'nun elinde kırık tespit edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Belçika temsilcisi Anderlecht ile oynanan maçta sakatlanan tecrübeli futbolcunun elinde kırık tespit edildiği bildirildi.

Elindeki kırığın oynamasına herhangi bir engel teşkil etmediği belirtilen Dzeko'nun özel bir sargıyla sahadaki yerini alabileceği duyuruldu.