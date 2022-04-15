EASKF Başkanı Atam, "Pazar günü bal baraj maçına bekliyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

EASKF Başkanı Atam, "Pazar günü bal baraj maçına bekliyoruz"

15.04.2022 15:46
EASKF Başkanı Atam, "Pazar günü bal baraj maçına bekliyoruz"

Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (EASKF) Başkanı Sadri Atam, 17 Nisan 2022 Pazar günü Eskişehir Yeni Stadyum da oynanacak Demirspor-Yunusemre Spor Bal Baraj maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (EASKF) Başkanı Sadri Atam, 17 Nisan 2022 Pazar günü Eskişehir Yeni Stadyum da oynanacak Demirspor-Yunusemre Spor Bal Baraj maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Atam, yaptığı açıklamada, "Talimatlar gereği 2021-2022 Futbol sezonunda Bal Liginde ilimizi temsil eden üç takımdan ligi üst de bitiren Anadolu Üniversitesi gelecek sezon tekrar Bal'da devam edecek. Alt da bitiren Sağlıkspor, önümüzdeki sezon yerel Süper Amatör Lig de mücadele edecek. Orta sırada bitiren Yunusemre Spor ise ilimiz Süper Amatör Lig şampiyonu Demirspor ile Bal Baraj müsabakası oynayacak olup, galip gelen takım 2022-2023 sezonunda Bal da Anadolu Üniversitesi ile ilimizi temsil edecektir. Pazar günü oynatacağımız ve kazananın 2022-2023 sezonunda Bal da yer alacağı Demirspor - Yunusemre Spor müsabakası ilimiz amatörünün en üst düzey maçı olduğundan Eskişehir Yeni Stadyumda oynanacaktır. Hak edenin kazanacağı bir müsabaka olması dileğiyle, futbolseverleri 17 Nisan 2022 Pazar günü saat 15.00 da Yeni Stadyuma bekliyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Afyonspor, zorlu Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor Afyonspor, zorlu Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor Maraton İzmir için trafik ve ulaşım önlemleri alındı Maraton İzmir için trafik ve ulaşım önlemleri alındı

Eskişehir, Nisan, Pazar, Baraj, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor EASKF Başkanı Atam, 'Pazar günü bal baraj maçına bekliyoruz' - Son Dakika


Son Dakika
15:42 Dilencinin üzerinden 26 bin 300 lira para çıktı! Savunması şaşkınlık yarattı: Paralar, zekat ve fitre olarak verildi
15:37 Kasaba Doktoru dizisinde bu akşam neler olacak? Ömer, kaza geçiren Leyla'nın ameliyatına girecek mi?
15:28 Bakan Nebati'den dikkat çeken döviz ve enflasyon açıklaması: Bu işin üstesinden de geleceğiz
15:25 Ukrayna ordusunun vurduğu Rus kruvazörü hakkında bomba iddia: Nükleer savaş başlığı taşıyor olabilir
15:22 Bakan Kirişçi güzel haberi verdi! Çiftçilere 3,5 milyar liralık tarımsal destek ödemeleri bugün başlıyor
15:09 Mahkeme kararını verdi! Osman Kavala'nın tutukluluk hali devam edecek
15:08 Osmanlı sultanlarının sofrasından eksik etmediği eşsiz tatlı! Sırrı gül suyunda saklı
15:08 86 yıl sonra açılan Ayasofya Fatih Medresesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek parti zihniyetinin faturası kabarıktır
15:05 Nuri Şahin'i hoca adayı ilan eden Galatasaray'a şaşırtan cevap
14:53 AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik'ten, Adalet Bakanı Bozdağ'a Cemal Kaşıkçı tepkisi: Kanuni ama ahlaki değil!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 16:04:19. #1.11#
SON DAKİKA: EASKF Başkanı Atam, "Pazar günü bal baraj maçına bekliyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement