Ebrar Karakurt Eczacıbaşı Dynavit'e Transfer Oldu - Son Dakika
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Spor

Ebrar Karakurt Eczacıbaşı Dynavit'e Transfer Oldu

Ebrar Karakurt Eczacıbaşı Dynavit\'e Transfer Oldu
04.06.2025 18:16  Güncelleme: 18:35
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Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Türkiye'ye dönerek Eczacıbaşı Dynavit ile anlaştı. Karakurt, yuvaya döndüğü için mutlu olduğunu ifade etti.

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, uzun bir aranın ardından Türkiye'ye dönerek Eczacıbaşı Dynavit ile anlaştı.

Eczacıbaşı Dynavit, 2025-2026 sezonu kadrosuna A Milli Takım oyuncusu Ebrar Karakurt'u kattı. Transferle ilgili görüşlerini dile getiren Karakurt, "Ülkeme, yuvama döndüğüm için çok mutluyum. Yıllarca İtalya'da ve Rusya'da ülkemi temsil etmek ve takımlarıma başarılar kazandırmak için çok çalıştım, karşılığında da birçok başarıya imza attım. Ancak, kalbim artık ülkeme dönmem gerektiğini söylüyordu. Eczacıbaşı bana ilk andan bu yana hep çok sıcak davrandı, geleceğe dair harika bir proje sundu. Tüm bunların ardından çok fazla düşünmeme de gerek kalmadı. Artık tüm emeğim, hırsım ve coşkumla Eczacıbaşı Dynavit formasını terleteceğim. Umuyorum ki bu güzel camiada birçok güzel başarı elde edecek ve unutulmaz günler yaşayacağız. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve Sultanlar Ligi'ne, Tigers taraftarına 'Evet, ben geldim' diyorum" dedi.

"Ebrar'ın, takımımıza büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz"

Ebrar Karakurt'un transferiyle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Türk voleybolunun değerli oyuncularından Ebrar Karakurt'u, 2025-2026 sezonu için kadromuza katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hem kulüp düzeyinde hem de milli takımımızla elde ettiği sayısız başarıyla dikkat çeken Ebrar'ın, hırslı karakteri ve savaşçı ruhunun takımımıza büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Uluslararası arenada edindiği deneyim ve kazandığı tecrübelerin, özellikle genç oyuncularımıza ilham vereceğine; yüksek enerjisi ve performansıyla da takım ruhunu daha da güçlendireceğine yürekten inanıyoruz. Bu önemli transferin kulübümüz adına hayırlı olmasını temenni ediyor, Ebrar'a turuncu-beyaz forma altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ebrar Karakurt hakkında

2000 doğumlu Ebrar Karakurt, Türk Milli Takımı oyuncusudur. 195 boyunda ve smaçör mevkinde görev almaktadır. Kariyerine Bursa Büyükşehir Belediyespor'da başlayan Karakurt, sırasıyla V. Bank, Bahçelievler Voleybol Kulübü, Türk Hava Yolları, Igor Gorgonzola Novara ve Lokomotiv Kaliningrad takımlarında oynamıştır.

Kulüp başarıları

2017-2018 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu

2017-2018 Sultanlar Ligi şampiyonluğu

2017-2018 Türkiye Kupası şampiyonluğu

2017-2018 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu

2018-2019 Dünya Kulüpler şampiyonluğu

2018-2019 Sultanlar Ligi şampiyonluğu

2021-2022 İtalya Kupası ikinciliği

2021-2022 İtalya Süper Kupası ikinciliği

2022-2023 İtalya Süper Kupası ikinciliği

2023-2024 Rusya Ligi ikinciliği

2023-2024 Rusya Süper Kupası ikinciliği

2024-2025 Governor Kaliningrad Kupası şampiyonluğu

2024-2025 Rusya Ligi şampiyonluğu

Milli Takım başarıları

2017 U23 Dünya şampiyonluğu

2018 FIVB Milletler Ligi ikinciliği

2019 Avrupa Şampiyonası ikinciliği

2021 FIVB Milletler Ligi üçüncülüğü

2021 Avrupa Şampiyonası üçüncülüğü

2023 FIVB Milletler Ligi şampiyonluğu

2023 Avrupa Şampiyonası şampiyonluğu

Bireysel Başarılar

2017 U19 Dünya Şampiyonası 'En İyi Smaçör

2019 FIVB Milletler Ligi 'En İyi Pasör Çaprazı'

2020-2021 Türkiye Kupası 'En İyi Servis Atan Oyuncu'

2020-2021 Türkiye Ligi 'En İyi Servis Atan Oyuncu'

2022-2023 İtalya Ligi 'En İyi Pasör Çaprazı'

2023 Avrupa Şampiyonası 'En İyi Smaçör'

2023-2024 Rusya Kupası 'En İyi Servis Atan Oyuncu'

2023-2024 Rusya Süper Ligi 'En Değerli Oyuncu'

2023-2024 Rusya Süper Ligi 'En İyi Pasör Çaprazı'

2023-2024 Rusya Süper Ligi 'En İyi Servis Atan Oyuncu'

2023-2024 Rusya Süper Ligi 'En Skorer Oyuncu'

2024-2025 Rusya Süper Ligi 'En Değerli Oyuncu'

2024-2025 Rusya Süper Ligi 'En İyi Pasör Çaprazı'

2024-2025 Rusya Süper Ligi 'En Skorer Oyuncu' - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ebrar Karakurt Eczacıbaşı Dynavit'e Transfer Oldu - Son Dakika

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