Milli maçta "voleybolda eşitliğe" vurgu yapan uygulama! Ebrar Karakurt'un giydiği forma olay oldu...

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi'nde Sırbistan karşısına bronz madalya için çıkarken, Ebrar Karakurt'un takımdan farklı giydiği forma sosyal medyada gündem oldu.

VOLEYBOLDA EŞİTLİĞE DİKKAT ÇEKİLİYOR

Voleybolunsesi.com'un verdiği bilgiye göre, ilk kez geçen sene FIVB Voleybol Milletler Ligi Final etabında uygulanan Equal Jersey (Eşit Tişört), bu sene de finallerde kullanıldı. Voleybolda eşitliği kutlamanın önemini vurgulamak için, dünyanın en büyük voleybol yıldızları bir kez daha Ankara (Kadınlar Finalleri, 13-17 Temmuz) ve Bologna'daki (Erkekler Finalleri, 20-24 Temmuz) VNL Finalleri'nde Eşit Tişörtler giyiyor.

GEÇEN SENE DE EDA ERDEM GİYMİŞTİ

Geçen sene kaptan Eda Erdem Dündar, Hollandalı Nimir ile Equal Jersey (Eşit Tişört), giymişti. Bu sene ise Ebrar Karakurt Equal Jersey (Eşit Tişört) ile finallerde yer aldı.