Milli maçta "voleybolda eşitliğe" vurgu yapan uygulama! Ebrar Karakurt'un giydiği forma olay oldu... - Son Dakika
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Milli maçta "voleybolda eşitliğe" vurgu yapan uygulama! Ebrar Karakurt'un giydiği forma olay oldu...

17.07.2022 15:48

Milletler Ligi üçüncülük maçında Sırbistan karşısına çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Ebrar Karakurt, giydiği farklı formayla gündem oldu. Karakurt'un, voleybolda eşitliği vurgulamak için hazırlanan "Eşit Tişört" adıyla bilinen formayı giydiği ortaya çıktı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi'nde Sırbistan karşısına bronz madalya için çıkarken, Ebrar Karakurt'un takımdan farklı giydiği forma sosyal medyada gündem oldu.

Ebrar Karakurt'un milli maça ay-yıldızlı formayla çıkmaması gündem oldu! İşte giydiği tişört ile verdiği mesaj
Ebrar Karakurt'un milli maça ay-yıldızlı formayla çıkmaması gündem oldu! İşte giydiği tişört ile verdiği mesaj
Ebrar Karakurt'un milli maça ay-yıldızlı formayla çıkmaması gündem oldu! İşte giydiği tişört ile verdiği mesaj
Ebrar Karakurt'un milli maça ay-yıldızlı formayla çıkmaması gündem oldu! İşte giydiği tişört ile verdiği mesaj
Ebrar Karakurt'un milli maça ay-yıldızlı formayla çıkmaması gündem oldu! İşte giydiği tişört ile verdiği mesaj

VOLEYBOLDA EŞİTLİĞE DİKKAT ÇEKİLİYOR

Voleybolunsesi.com'un verdiği bilgiye göre, ilk kez geçen sene FIVB Voleybol Milletler Ligi Final etabında uygulanan Equal Jersey (Eşit Tişört), bu sene de finallerde kullanıldı. Voleybolda eşitliği kutlamanın önemini vurgulamak için, dünyanın en büyük voleybol yıldızları bir kez daha Ankara (Kadınlar Finalleri, 13-17 Temmuz) ve Bologna'daki (Erkekler Finalleri, 20-24 Temmuz) VNL Finalleri'nde Eşit Tişörtler giyiyor.

Ebrar Karakurt'un milli maça ay-yıldızlı formayla çıkmaması gündem oldu! İşte giydiği tişörtün verdiği mesaj

GEÇEN SENE DE EDA ERDEM GİYMİŞTİ

Geçen sene kaptan Eda Erdem Dündar, Hollandalı Nimir ile Equal Jersey (Eşit Tişört), giymişti. Bu sene ise Ebrar Karakurt Equal Jersey (Eşit Tişört) ile finallerde yer aldı.

Ebrar Karakurt'un milli maça ay-yıldızlı formayla çıkmaması gündem oldu! İşte giydiği tişört ile verdiği mesaj
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Ebrar Karakurt, Sırbistan, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli maçta 'voleybolda eşitliğe' vurgu yapan uygulama! Ebrar Karakurt'un giydiği forma olay oldu... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli maçta "voleybolda eşitliğe" vurgu yapan uygulama! Ebrar Karakurt'un giydiği forma olay oldu... - Son Dakika
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