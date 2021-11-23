Üye Girişi
EBUAŞ, yüzmede de iddialı - Son Dakika

EBUAŞ, yüzmede de iddialı

23.11.2021 15:28
EBUAŞ, yüzmede de iddialı

Türkiye Yüzme Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi grup müsabakaları sona erdi.

Türkiye Yüzme Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi grup müsabakaları sona erdi. 20-21 Kasım tarihleri arasında Mersin'de gerçekleştirilen ve 7 ilden toplam 18 kulübün katıldığı müsabakalarda Elazığ Belediyesi EBUAŞ Spor Kulübü de 10 sporcusuyla yer aldı.

İki gün süren müsabakalar sonucunda serbest, sırtüstü, kelebek, kurbağalama ve bayrak yarışları kategorisinde mücadele eden Elazığ Belediyesi EBUAŞ Spor Kulübü sporcularından Damla Akgün, Belinay Erva Özdal, Doruk Kemal Tuğan, Emir Haktan Yılmaz, Hasan Çoban, Canan Esila Demir, Belinay Tan ve Mustafa Eymen Güngör katılım barajlarını geçerek madalya ile ödüllendirildi. Yağmur Akgün ve Ömer Yiğit Demir ise A1 barajını geçerek Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandı.

Elazığ Belediyesi olarak sporun birçok branşında faaliyet gösterdiklerini ifade eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Sosyal belediyeciliğin yanı sıra eğitimden kültüre, sanattan spora birçok alanda hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Sportif alanda şehrimizde her yaş grubundan vatandaşlarımıza spor yapma olanağı sağlıyor, bu doğrultuda spora verdiğimiz desteği artırarak sürdürmeyi amaçlıyoruz. Özellikle genç kardeşlerimize sporun her alanında destek olmaya gayret gösteriyoruz. Elazığ Belediyesi olarak birçok spor branşında olduğu gibi yüzme branşında da önemli başarılar elde ediyoruz. Bu kapsamda Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 20-21 Kasım tarihleri arasında Mersin'de gerçekleştirilen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi grup müsabakalarında mücadele eden sporcularımızı tebrik ediyor, Türkiye finallerinde şehrimizi temsil edecek sporcularımıza da yürekten başarılar diliyorum" dedi. - ELAZIĞ

EBUAŞ, yüzmede de iddialı

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor EBUAŞ, yüzmede de iddialı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Prof. Dr. Özgür Demirtaş: Zengin daha zengin, fakir daha fakir olacak 15:20 Prof. Dr. Özgür Demirtaş: Zengin daha zengin, fakir daha fakir olacak Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer çifti İstanbul'u terk etti 15:10 Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer çifti İstanbul'u terk etti CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı 14:39 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı
Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı 14:33 Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak 11:57 İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor 11:43 Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor
Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır 11:23 Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık sonunu beklemeyeceğiz, 1-2 hafta içinde tamamlayacağız 10:26 Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık sonunu beklemeyeceğiz, 1-2 hafta içinde tamamlayacağız

Son Dakika Haberleri
15:20 Prof. Dr. Özgür Demirtaş: Zengin daha zengin, fakir daha fakir olacak
15:13 En büyük tutkusu 'siyah bir uzaylı' olmak! Bunun için iki parmağını bile kestirdi!
15:10 Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer çifti İstanbul'u terk etti
15:09 Doların zirveyi görmesine Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den çarpıcı yorum
15:04 Pazar günü ameliyat edilen Kadir İnanır uyandırıldı
15:02 Dönercide kürdan istediği için öldürülmüş
14:57 Brezilya'daki noel kutlamasında köprü çökmesi sonucu en az 30 kişi nehre düştü
14:56 Dolar yükselişini sürdürüyor! Asgari ücretlinin bir günü 7,6 dolar!
14:49 Sarhoş koca eşinin gözüne bıçak sapladı!
14:45 Yağ, şeker ve kahveden sadece 1 adet alabilirsiniz
Döviz kuru rekor kırarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız Döviz kuru rekor kırarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız         
15:22
En büyük tutkusu 'siyah bir uzaylı' olmak! Bunun için iki parmağını bile kestirdi! En büyük tutkusu 'siyah bir uzaylı' olmak! Bunun için iki parmağını bile kestirdi!         
15:14
Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş         
14:42
Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın         
14:35
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak         
13:11
5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise 5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise         
11:53
Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü         
11:36
Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı         
10:40
Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı         
10:22
Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak         
09:54
Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!" Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!"         
09:25
WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik!         
08:38
Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı         
07:59
Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
07:58
Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü         
07:57
Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık         
07:36
Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi         
21:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2021 15:32:11. #1.11#
SON DAKİKA: EBUAŞ, yüzmede de iddialı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement