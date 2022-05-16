EBYÜ takımı Badminton Süper Lig Şampiyonasında Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika

Afyon'da düzenlenen Üniversitelerarası Badminton Süper Lig Şampiyonasında EBYÜ takımı Türkiye şampiyonu oldu.

Geçtiğimiz hafta düzenlenen Üniversitelerarası Badminton Süper Lig Şampiyonasında Erzincan'dan giden EBYÜ takımı Türkiye şampiyonu oldu. Ayrıca ferdi erkekler mücadelesinde EBYÜ öğrencisi Selçuk Tan Türkiye 3.'sü, ferdi kadınlarda ise Zehra Erdem Türkiye birincisi ve Yasemen Bektaş ise Türkiye ikincisi oldu.

Bu şekilde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Türkiye Badminton Süper Lig şampiyonu olarak Temmuz ayında Polonya'da düzenlenecek olan Üniversite Avrupa Oyunlarına katılmaya hak kazandı.

EBYÜ badminton takımı sporcuları konuyla ilgili olarak, sorumlu hocalarının ve kendilerinin bir sonraki hedeflerinin Avrupa Oyunlarına katılarak hem üniversiteyi hem de Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söylediler.

Konuyla ilgili açıklama yapan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mücahit Kağan, "Bu büyük başarıda emeği geçen öğretim üyelerimiz Doç. Dr. Mergül Çolak'a, Dr. Öğr. Üyesi Anıl Türkeli'ne, öğrencilerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - ERZİNCAN