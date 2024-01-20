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Eczacıbaşı Dynavit, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti - Son Dakika
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Eczacıbaşı Dynavit, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, evinde Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yenerek galibiyet serisini 14 maça çıkardı. Karşılaşma sonrası Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, takımın daha iyi mücadele etmesi ve maçlara daha çok odaklanması gerektiğini belirtti.

Eczacıbaşı Dynavit, Aydın Büyükşehir Belediyespor\'u mağlup etti
20.01.2024 - 16:46,
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Vodafone Sultanlar Ligi 16. haftasında evinde Aydın Büyükşehir Belediyespor'u konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, 28-26, 25-23, 25-22 ve 26-24'lük set skorlarıyla sahadan 3-1 galip ayrılarak galibiyet serisini 14 maça çıkardı.

Karşılaşma sonrası görüşlerini aktaran Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, "Açıkçası ligin ikinci yarısı için ritmimizi arttırmamızın ve daha iyi oynamamızın vakti geldi. Bunun için takım olarak daha iyi mücadele etmeli, daha iyi hazırlanmalı ve mental olarak maçlara daha çok odaklanmalıyız" dedi.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Ebru Kaya, Recep Karakoç

Eczacıbaşı Dynavit: Naz, Voronkova, Beyza, Czyrnianska, Hande, Jack-Kısal, Simge (L), Elif, Gray, Boskovic, Aybüke (L), Yaprak.

Aydın B.ŞB.: Loda, Ece Nur, Nicoletti, Fatma, Özge Nur, Carlini, Cerag (L), Selin (L), Çağla, Ayşe.

Setler: 3-1 (26-28, 25-23, 25-22, 26-24)

Süre: 123 dakika (31, 30, 31, 31) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Eczacıbaşı Dynavit, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti - Son Dakika


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