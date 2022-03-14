Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası finali ilk maçında Allianz MTV Stuttgart'ı ağırlayacak - Son Dakika
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Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası finali ilk maçında Allianz MTV Stuttgart'ı ağırlayacak

14.03.2022 11:18
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası finali ilk maçında Allianz MTV Stuttgart'ı ağırlayacak

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası finali ilk maçında yarın Almanya ekibi Allianz MTV Stuttgart ile karşılaşacak.

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası finali ilk maçında yarın Almanya ekibi Allianz MTV Stuttgart ile karşılaşacak.

Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadele, TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Turuncu-beyazlı takım, taraftarının önünde oynayacağı ilk maçı kazanarak rövanş öncesi avantaj elde etmeyi hedefliyor.

Başantrenörlüğünü Ferhat Akbaş'ın yaptığı Eczacıbaşı Dynavit, bu sezon CEV Kupası'nda çıktığı 8 karşılaşmada 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Organizasyonun 16'lı finaller turunda Zeleznicar'ı (Sırbistan) eleyen turuncu-beyazlı takım, son 16 turunda ise Calcit'i (Slovenya) saf dışı bıraktı. Çeyrek finalde Rusya'nın Uralochka-NMTK takımına üstünlük kuran Eczacıbaşı, yarı finalde ise CSM Volei Alba'yı (Romanya) geçerek adını finale yazdırdı.

Kazandığı maçlarda rakiplerine set vermeyen turuncu-beyazlılar, tek mağlubiyetini ise çeyrek final rövanşında Uralochka-NTMK karşısında yaşadı.

Simge Aköz: "Kupayı bir kez daha müzemize götürmek istiyoruz"

Eczacıbaşı Dynavit'in milli oyuncusu Simge Aköz, CEV Kupası'nı ikinci kez kazanmayı hedeflediklerini belirtti.

Kulübün internet sitesinde görüşlerine yer verilen Aköz, "CEV Kupası'nda final karşılaşmasına çıkacağımız için oldukça heyecanlıyız. 2018'de aldığımız kupayı ikinci kez evimize getirebilmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Kupayı bir kez daha müzemize götürmek istiyoruz. Final karşılaşmalarında elimizden gelenin en iyisini yaparak şampiyon olmak istiyoruz. Bütün taraftarlarımızı salı günü oynayacağımız mücadelemize davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Stuttgart, voleybol, Almanya, Mtv, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası finali ilk maçında Allianz MTV Stuttgart'ı ağırlayacak - Son Dakika


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