Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası finalinde ilk maçına çıkıyor - Son Dakika
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Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası finalinde ilk maçına çıkıyor

14.03.2022 10:46
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası finalinde ilk maçına çıkıyor

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, 2022 CEV Kupası finalinin ilk maçında, Almanya'nın Allianz MTV Stuttgart takımıyla evinde karşı karşıya gelecek.

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, 2022 CEV Kupası finalinin ilk maçında, Almanya'nın Allianz MTV Stuttgart takımıyla evinde karşı karşıya gelecek.

2022 CEV Kupası finalinin ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, Almanya'nın Allianz MTV Stuttgart takımını ağırlayacak. Turuncu-beyazlılar, 2018'de, Belarus takımı Minchanka Minsk'i yenerek Avrupa CEV Kupası şampiyonluğuna ulaşmıştı. Kupayı bir kez daha kazanıp müzelerine götürmek istediklerini söyleyen Eczacıbaşı Dynavit takım kaptanlarından Simge Aköz, "CEV Kupası'nda final karşılaşmasına çıkacak olduğumuz için oldukça heyecanlıyız. 2018'de aldığımız kupayı ikinci kez evimize getirebilmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Oynayacak olduğumuz final karşılaşmalarında elimizden gelenin en iyisini yaparak şampiyon olmak istiyoruz. Bütün taraftarlarımızı Salı günü oynayacak olduğumuz mücadelemize davet ediyorum" dedi.

Eczacıbaşı Dynavit - Allianz MTV Stuttgart finalinin ilk maçı, 15 Mart Salı günü, TSİ 19: 00'da, Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak. - İSTANBUL

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası finalinde ilk maçına çıkıyor

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Stuttgart, voleybol, Almanya, Mtv, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası finalinde ilk maçına çıkıyor - Son Dakika


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