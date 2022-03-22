Eczacıbaşı Dynavit CEV Kupası şampiyonluğunu kutladı - Son Dakika
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Eczacıbaşı Dynavit CEV Kupası şampiyonluğunu kutladı

22.03.2022 23:39
Eczacıbaşı Dynavit CEV Kupası şampiyonluğunu kutladı

Voleybol Kadınlar CEV Kupası finalinde Almanya temsilcisi Allianz Stuttgart'ı 3-1 ve 3-0'lık sonuçlarla yenerek şampiyonluğa ulaşan Eczacıbaşı Dynavit kupasını kaldırdı.

Voleybol Kadınlar CEV Kupası finalinde Almanya temsilcisi Allianz Stuttgart'ı 3-1 ve 3-0'lık sonuçlarla yenerek şampiyonluğa ulaşan Eczacıbaşı Dynavit kupasını kaldırdı.

Eczacıbaşı Dynavit'in 3-1 kazandığı ikinci maçın ardından Stuttgart'daki Scharrana'da madalya seremonisi gerçekleştirildi.

CEV Kupasını alan Turuncu-beyazlı ekibin oyuncularına ve teknik heyete madalyalarını ve kupayı CEV Asbaşkanı Emma Labrador verdi.

Stuttgart takımına da ikincilik madalyaları takıldı.

Öte yandan organizasyonun en değerli oyuncusu (MVP) olarak, Eczacıbaşı Dynavit'in oyuncusu Maja Ognjenovic seçildi.

Turuncu-beyazlı ekibin oyuncuları ve teknik heyet maçın ardından şampiyonluğu kutladı.

Maçın sona ermesiyle Eczacıbaşı Dynavit oyuncuları saha içinde büyük sevinç yaşadı. Arından teknik heyetle zaferi kutlayan oyuncular daha sonra sevinicini tribündeki taraftarla paylaştı.

Turuncu-beyazlı ekip ile Stuttgart takımının oyuncuları birlikte Türk bayrağı ve kupayla birlikte poz verdi.

Eczacıbaşı 4 yıl sonra yeniden CEV Kupasını kazandı

Turuncu-beyazlı ekip, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 2015 ve 2016'da, CEV Şampiyonlar Ligi'nde ise 2015'de kupayı müzesine götürmüştü. Kupa Galipleri Kupası'nda 1999'da mutlu sona ulaşan Eczacıbaşı, 2018'de CEV Kupası'nı kazanarak önemli bir başarı elde etmişti.

4 yıl sonra Almanya'nın Stuttgart takımını finalde yenerek CEV Kupası'nda 2022'de şampiyon olan Eczacıbaşı, uluslararası organizasyonlarda 6'ncı şampiyonluğuna ulaştı.

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Eczacıbaşı Dynavit, Allianz MTV Stuttgart'u deplasmanda 3-1 yenerek şampiyon oldu Eczacıbaşı Dynavit, Allianz MTV Stuttgart'u deplasmanda 3-1 yenerek şampiyon oldu

Maja Ognjenovic, Stuttgart, voleybol, Almanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Eczacıbaşı Dynavit CEV Kupası şampiyonluğunu kutladı - Son Dakika


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