Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Ferhat Akbaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Ferhat Akbaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Ferhat Akbaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, başantrenör Ferhat Akbaş'la 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Akbaş, üç sezonda birçok başarı elde ederek kulübe değer katmıştır. Yeni sözleşmesiyle ilgili görüşlerine yer verilen Akbaş, gelecek yıllardan umutlu olduğunu ve birlikte büyük zaferler elde etmek için çalışacaklarını belirtti.

07.05.2024 17:03
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Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, başantrenör Ferhat Akbaş'la, 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 sezonundan bu yana Eczacıbaşı Dynavit'in başantrenörlüğünü üstlenen Akbaş, üç sezonda 1 CEV Kupası şampiyonluğu, 1 FIVB Dünya Kulüpler Kupası Şampiyonası üçüncülüğü, 2 Türkiye Ligi ikinciliği, 1 CEV Şampiyonlar Ligi ikinciliği ve 1 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu elde etti.

Açıklamada yeni sözleşmesiyle ilgili görüşlerine de yer verilen Akbaş, şunları kaydetti:

"Türk voleybol tarihine damga vurmuş ve böylesine köklü bir müzeye sahip Eczacıbaşı Spor Kulübünün, üç sezondur değerlerini taşımanın gururu yanında, bu büyük ailenin bir ferdi olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu kulübün değerlerini çok önemsiyor ve benimsiyorum. Gelecek yıllardan çok umutluyum. Birlikte büyük zaferler elde etmek için sonuna kadar çalışacağız."

Kaynak: AA

Ferhat Akbaş, Voleybol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Ferhat Akbaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

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