Eczacıbaşı Kulübünün 10. Gelişim Takımlar Turnuvası, Antalya'da başladı - Son Dakika
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Eczacıbaşı Kulübünün 10. Gelişim Takımlar Turnuvası, Antalya'da başladı

12.04.2022 14:37
Eczacıbaşı Kulübünün 10. Gelişim Takımlar Turnuvası, Antalya'da başladı

Eczacıbaşı Spor Kulübünce ES Voleybol iş birliğinde Antalya'da düzenlenen 10. Gelişim Takımları Turnuvası'nda 510 sporcu mücadele ediyor.

Eczacıbaşı Spor Kulübünce ES Voleybol iş birliğinde Antalya'da düzenlenen 10. Gelişim Takımları Turnuvası'nda 510 sporcu mücadele ediyor.

Eczacıbaşı Spor Kulübü "Geleceğe Smaç" projesi kapsamında Nirvana Cosmos Sports Center'da düzenlenen turnuva başladı.

Turnuvaya 13-17 yaş grubunda 24 takım, 10-13 yaş aralığında ise 250 sporcu katıldı.

Turnuvaya katılan sporcular davranış bilimleri enstitüsü uzmanlarından stres yönetimi gibi konularda seminerler alıyor.

Turnuvada mücadele eden takımları ziyaret ederek sporcularla bir araya gelen Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, burada yaptığı açıklamada, bu yıl itibarıyla 6-12 yaş aralığında 2 bin 200 öğrencinin voleybol okullarında eğitim aldığı ve bin 200 lisanslı sporcunun kendi bölgelerindeki altyapı turnuvalarında sahaya çıktığını söyledi.

"Geleceğe Smaç" projesini 2015 yılından bu yana devam ettirdiklerini dile getiren Eczacıbaşı, "Bu proje ile binlerce çocuğun hayatına dokunduk. Onları Eczacıbaşı'nın spor kültürüyle tanıştırdık ve gelişimlerine katkı sağladık." dedi.

Eczacıbaşı, bu projeye katılan genç voleybolcuların sporculukla birlikte işini iyi yapmayı, doğru rekabet etmeyi ve kendilerine güvenmeyi öğrendiklerini kaydetti.

ES Voleybol Kulübü Başkanı ve Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sırma Üç ise sporcuları küçük yaştan itibaren voleybol okullarıyla tanıştırdıklarını ardından voleybol gelişim takımlarına alarak 6 yaşından 18 yaşına kadar bir planlama yaptıklarını belirtti.

Kız çocuklarına voleybolu sevdirmeyi ve spor kültürünü kazandırmayı amaçladıklarını aktaran Üç, "Projenin sürdürülebilir olması çok önemli. Proje ile güçlü kadınlar, öz güvenli kadınlar yaratalım fikriyle yola çıktığımız bu proje ilerleyen yıllarda çok çok daha gelişecek ve büyüyecektir. Proje ile voleybola başlayan milli sporcularımız var." diye konuştu.

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Faruk Eczacıbaşı, voleybol, Nirvana, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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