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Edgar le: "Bütün hedeflerimize ulaşabileceğimizi düşünüyorum" - Son Dakika

Edgar le: "Bütün hedeflerimize ulaşabileceğimizi düşünüyorum"

08.12.2021 20:46

- Edgar le: "Bütün hedeflerimize ulaşabileceğimizi düşünüyorum" Trabzonspor'un savunma oyuncusu Edgar le, takım olarak iyi durumda olduklarını belirterek, "Aynı şekilde devam ederek bütün hedeflerimize ulaşabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

- Edgar le: "Bütün hedeflerimize ulaşabileceğimizi düşünüyorum"

TRABZON - Trabzonspor'un savunma oyuncusu Edgar le, takım olarak iyi durumda olduklarını belirterek, "Aynı şekilde devam ederek bütün hedeflerimize ulaşabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Fraport TAV Antalyaspor ile hafta sonu deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Karadeniz ekibinde Edgar le basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bordo-mavili futbolcu, iyi maçlar çıkararak buraya kadar geldiklerini belirterek, "Saha içi ve dışında arkadaşlık olarak baktığınızda gayet iyi bir durumdayız. Bundan da hepimiz mutluyuz. Çalışmamızın karşılığını alıyoruz. Trabzonspor'a baktığımızda geleceği olan bir takım görüyorum. Çünkü hem sahanın içinde hem de sahanın dışında taraftarların birlikteliğini görüyorsunuz. ve insanların bizi nasıl desteklediğini görüyoruz. Aynı şekilde devam edersek sezon sonunda bütün hedeflerimize ulaşabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

"Vitor ile iyi anlaşıyoruz"

Savunmada Vitor Hugo ile iyi anlaştığını ifade eden Edgar, "Vitor ile hem iyi bir arkadaşlığımız var hem de dil olarak birbirimizi anlayabiliyoruz saha içerisinde. Maçlara çıktığımızda bütün takım arkadaşlarımız gibi üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Amacımız takımımıza en iyi şekilde faydalı olabilmek, biz de Vitor'la onu yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Bütün odağım Trabzonspor'a yönelmiş durumda"

Ocak ayında düzenlenecek Afrika Kupası için milli takıma gidip gitmeyeceği yönündeki soruya da Edgar, "Biz anı yaşamaya çalışıyoruz. Gün gün, maç maç bakmaya çalışıyoruz. Benim de bütün odağım Trabzonspor'a yönelmiş durumda. Önümüzdeki bir sonraki maçı düşünüyorum. Milli Takım belki biraz daha sonra gelecek bir konu" cevabını verdi.

"Hocamızla çok yakın bir iletişimimiz var"

Edgar, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile iyi bir iletişiminin bulunduğunu anlatarak, "Hocamızla çok yakın bir iletişimimiz var. Hocamız isteklerini direkt olarak bize ifade edebiliyor. Biz de saha içerisinde hocalarımızın isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 1.5 yıldır Vitor'la beraber oynuyoruz. Saha içine çıktığımızda kim oynarsa oynasın herkes hocamızın isteklerini yerine getirmeye ve takım içinde elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor" dedi.

"Futbol aslında eskisi gibi tek yönlü bir oyun değil"

"Futbol aslında eskisi gibi tek yönlü bir oyun değil" diyen Edgar le, "Eskiden savunma oyuncularından beklenen, topu aldıklarında topu ileri vurmalarıydı. Ancak günümüze geldiğimizde farklı bir futbol görüyoruz. Çünkü savunma oyuncularından başlayan bir hücum organizasyonu var. Savuma oyuncusu iyi bir top çıkarabilirse ve o topu iyi kullanabilirse öndeki oyunculara yardımcı olabilmeye çalışıyor ve en iyi şekilde de yardımcı oluyor. Eskiden baktığınızda sadece öne doğru vurulan, uzun topla oynanan oyun vardı. Bugün ise savunma oyuncularının topla daha iyi olduklarını ve topla daha iyi iletişim kurabildiklerini görüyoruz. Ben futboldaki değişimi buna bağlıyorum. Artık savunma oyuncuları en az ön taraf oyuncuları kadar topla iyi olmak zorundalar" diye konuştu.

"Sözleşmemin devam etmesinden ben de mutlu olurum"

Bordo-mavili futbolcu, sezon sonu sona erecek olan sözleşmesinin yenilenmesinin kendisini de mutlu edeceğini ifade ederek, "Sözleşmemin devam etmesinden ben de mutlu olurum. Çünkü burada mutluyum. Ancak ben aslında anı yaşamayı tercih eden biriyim. Tabi ki mutlu olduğunuz yerde devam etmek istersiniz. Ancak öncelikle şu ana bakalım, sezon bittiğinde gelecekte neler konuşulur, gelecek geldiğinde hep beraber oturur konuşuruz bunu" açıklamasını yaptı.

"Henüz bir kupa kazanmış değiliz"

Bordo-mavili takımın ligde lider durumda bulunmasının rehavete yol açmaması gerektiğinin de altını çizen Edgar, "Bugünden şampiyon olarak gösterilmemiz belki kasıtlı da olabilir. Çünkü henüz ligin ilk yarısı bile tamamlanmadı ve oynanacak çok maç var. Biz de bizimle ilgili söylenen şeyleri görüyoruz. Belki maçları kazanıyoruz ama henüz bir kupa kazanmış değiliz. İyi gidiyoruz, belki böyle gitmeye devam edeceğiz ve bunun için çalışıyoruz. Ancak şu an için hiçbir şey bitmiş değil. Onun için rehavete girmeden maçları kazanmaya devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Deplasman maçları kesinlikle kolay olmayacak"

Edgar, futbolun taraftarlarla birlikte daha da güzel olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:

"İki yıllık pandemide maç oynamak çok kolay değildi. Çünkü taraftarlarla oynadığınızda motivasyonunuz ister istemez artıyor. İşinizi daha iyi yapmaya çalışıyorsunuz. Tabi ki işinizi her zaman iyi yapmak zorundasınız. Ama taraftar desteği olduğunda arkanızda size inanan ve sizi destekleyen insanlar olduğunu gördüğünüzde işinizi çok daha iyi ve çok daha yüksek motivasyonla yapabiliyorsunuz. Deplasman maçlarında tabi ki artık baskı daha çok olacak üzerimizde. Çünkü lider takım Trabzonspor'u herkes yenmeye çalışacak. Bunun farkındayız ve her gittiğimiz deplasmanda bunu zaten hissediyorsunuz mutlaka bir şekilde. Ancak deplasman maçlarında ya da iç saha maçlarında nerede oynarsak oynayalım taraftarımızın desteğini her zaman görüyoruz. Özellikle iç saha maçlarını oynadığımızda burada oynamak harika bir duygu. Çünkü size inanan, sizi destekleyen insanları gördüğünüzde ve her şeyden öte sizi seven insanların gözünde o duyguyu gördüğünüzde daha fazlasını yapmak istiyorsunuz, elinizden gelenin de belki fazlasını yapmaya çalışıyorsunuz. Bu da sizi ayrıca motive ediyor. İç saha maçları o yüzden bizim için çok daha önemli olacak bu sene. Çünkü deplasman maçları kesinlikle kolay olmayacak. Çünkü ligin ikinci yarısına çıktığımızda herkes lider takımı yenmeye çalışacak. Bu açıdan iç saha maçlarının hepsini kazanmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Deplasman maçlarından da alabildiğimiz en iyi puanı alabilirsek zaten hedefimize de ulaşırız diye düşünüyorum."

27 yaşındaki oyuncu futbol hayatında Barcelona'da forma giyen Pique'yi örnek aldığını ifade ederek, "Ben de genç bir oyuncu olarak oraya transfer olduğumda her gün nasıl çıkış yaptığını, topla nasıl oynadığını ya da nerede ve nasıl pozisyon aldığına dair her zaman ondan bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Onu takip etmeye çalıştım. Örnek olarak kendime her zaman Pique'yi aldım" dedi.

Edgar le: Bütün hedeflerimize ulaşabileceğimizi düşünüyorum
Edgar le: Bütün hedeflerimize ulaşabileceğimizi düşünüyorum
Edgar le: Bütün hedeflerimize ulaşabileceğimizi düşünüyorum
Edgar le: Bütün hedeflerimize ulaşabileceğimizi düşünüyorum

Trabzonspor, oyunlar, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Edgar le: 'Bütün hedeflerimize ulaşabileceğimizi düşünüyorum' - Son Dakika Spor


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