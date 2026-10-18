Edirne'de 120 sporcunun katıldığı Cumhuriyet Kupası'nı Timur Öztoprak kazandı - Son Dakika
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Edirne'de 120 sporcunun katıldığı Cumhuriyet Kupası'nı Timur Öztoprak kazandı

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Edirne\'de 120 sporcunun katıldığı Cumhuriyet Kupası\'nı Timur Öztoprak kazandı
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Edirne'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamındaki 17. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı'na 120 sporcu katıldı. 70 kilometrelik yarışı genel klasmanda ve büyük erkeklerde Timur Öztoprak birinci tamamladı; ödülleri Vali Yunus Sezer ve protokol verdi.

Edirne'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 17. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı düzenlendi.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun organizatörlüğünde gerçekleştirilen yarışa, büyük erkek, master A, master B ve kadınlar kategorilerinde 120 sporcu katıldı.

Edirne Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı'nın işaretiyle Şevki Arman Caddesi'nden başlayan 70 kilometrelik yarış aynı noktada sona erdi.

Yarışı genel klasmanda ve büyük erkeklerde Timur Öztoprak birinci tamamlarken, Muhammed Erkan ikinci, Eren Baki Doğan üçüncü oldu. Master A kategorisinde Gökhan Uzuntaş birinciliği, Şevket Özer ikinciliği ve Fatih Aydın ise üçüncülüğü elde etti.

Master B kategorisinde Timur Nizam birinci, Oğuz Özçelik ikinci, Timur Akça üçüncü oldu.

Kadınlarda da Reyhan Yakışır birinci, Aylin Yüce ikinci, Buse Özlem de üçüncü sırada yer aldı.

Dereceye giren sporculara ödülleri, Edirne Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Filiz Gencan ve protokol tarafından verildi.

Sezer, törende yaptığı konuşmada, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Cumhuriyet'in 103. yılının önümüzdeki günlerde gururla ve onurla kutlanacağını belirten Sezer, "İnşallah Cumhuriyet'in nice yıllarını hep beraber görürüz ve Cumhuriyet Bayramı'yla bütünleşen bu güzel etkinlik de devam eder. Sporcularımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Yarışı birinci tamamlayan Timur Öztoprak da yarışın güzel geçtiğini ifade etti.

Kaynak: AA
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