Edirne'de Judo Şampiyonası Başladı - Son Dakika
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Edirne'de Judo Şampiyonası Başladı

Trakya Üniversitesi'nde düzenlenen Türkiye Judo Şampiyonası, 33 üniversiteden 239 sporcuyla başladı.

13.05.2025 17:31
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Trakya Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen Üniversite Sporları Türkiye Judo Şampiyonası, Edirne'de başladı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca, üniversitenin 75. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 33 üniversiteden 239 sporcu katıldı.

Sporcuların geçişiyle başlayan açılış seremonisinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Edirne Valisi Yunus Sezer, törende yaptığı konuşmada, Edirne'de büyük bir spor etkinliği daha düzenlendiğini söyledi.

Edirne'nin, Balkanlar'ın en önde gelen şehirlerinin başında geldiğini vurgulayan Vali Sezer, "Biz Edirne'mizi Balkanların spor merkezi yapmayı hedefliyoruz. İlimizde ulusal ve uluslararası bu tür salon sporları etkinliklerinin düzenlenmesi son derece önemli. Bu turnuvaya katılan sporcularımızı tebrik ediyorum. Centilmenlik içinde inşallah müsabakalar tamamlanır." ifadelerini kullandı.

Sezer, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler de üniversite olarak spor etkinliklerine önem verdiklerini dile getirdi.

Büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını aktaran Hatipler, "Bu faaliyetler gerek ulusal gerekse uluslararası organizasyonlardaki çıtanın ve başarı payının ne kadar yükseklerde olduğunun en önemli göstergelerinden birisidir." diye konuştu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Asbaşkanı Prof. Dr. Ayşe Türksoy ve Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurper Özbar da törende bir konuşma yaptı.

Şampiyona yarın sona erecek.

Kaynak: AA

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