Edirne gündem haberi: Edirne'de kökünden kırılarak yola devrilen ağaç trafiği aksattı - Son Dakika
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Edirne gündem haberi: Edirne'de kökünden kırılarak yola devrilen ağaç trafiği aksattı

06.10.2022 15:18

Edirne habere göre Edirne'de, caddeye devrilerek trafiği engelleyen ağaç, ekipler tarafından kesilerek kaldırıldı.

Edirne'de, caddeye devrilerek trafiği engelleyen ağaç, ekipler tarafından kesilerek kaldırıldı.

Kent ormanında bulunan galadiçya cinsi ağaçlardan biri, kökünden kırılarak Pazarkule Sınır Kapısı'na giden Lozan Caddesi'ne devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi.

Ağacın, Edirne Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince kesilerek kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

Öte yandan ağacın devrilme anı, bir otomobilin kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, bir aracın geçişi sonrası ağacın devrildiği, karşı yönden gelen başka bir aracın sürücüsünün de son anda durarak ağacın altında kalmaktan kurtulduğu görülüyor.

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Kaynak: AA

Karaağaç Sınır Kapısı, Edirne, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Edirne gündem haberi: Edirne'de kökünden kırılarak yola devrilen ağaç trafiği aksattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne gündem haberi: Edirne'de kökünden kırılarak yola devrilen ağaç trafiği aksattı - Son Dakika
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