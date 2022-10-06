Görüntülerde, bir aracın geçişi sonrası ağacın devrildiği, karşı yönden gelen başka bir aracın sürücüsünün de son anda durarak ağacın altında kalmaktan kurtulduğu görülüyor.

Kaynak: AA

Karaağaç Sınır Kapısı, Edirne, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Edirne gündem haberi: Edirne'de kökünden kırılarak yola devrilen ağaç trafiği aksattı - Son Dakika

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