Efe Bezci: "İşlerimin yoğunluğu nedeniyle gelecek dönem olmasam da destekçi olmaya devam edeceğim" - Son Dakika
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Efe Bezci: "İşlerimin yoğunluğu nedeniyle gelecek dönem olmasam da destekçi olmaya devam edeceğim"

26.05.2022 16:16
Efe Bezci: "İşlerimin yoğunluğu nedeniyle gelecek dönem olmasam da destekçi olmaya devam edeceğim"

Beşiktaş yönetim kurulu üyesi Efe Bezci, yeni seçimde listede yer almayacağını açıkladı.

Beşiktaş yönetim kurulu üyesi Efe Bezci, yeni seçimde listede yer almayacağını açıkladı.

Beşiktaş'ta pazar günü yeni başkanlık seçimi yapılacak. Siyah-beyazlılarda şu an yönetim kurulu üyesi olan ve Fulya Kompleksi ve Fulya AVM Sorumlusu görevini yürüten Efe Bezci, seçimde listede yer almayacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bezci, "Beşiktaş benim tek aşkım, en büyük aşkım. Başkanımız Ahmet Nur Çebi önderliğinde bu büyük camiada 2,5 yıl en genç yönetici olmanın onurunu ve 4 kupa sevincini yaşadım. İşlerimin yoğunluğu nedeniyle gelecek dönem yönetim kurulunda olmasam da Beşiktaşımızın destekçisi olmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Beşiktaş, Pazar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Efe Bezci: 'İşlerimin yoğunluğu nedeniyle gelecek dönem olmasam da destekçi olmaya devam edeceğim' - Son Dakika


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