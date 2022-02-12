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Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 3 Cizre Belediyespor: 2 - Son Dakika

Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 3 Cizre Belediyespor: 2

12.02.2022 21:11
Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 3 Cizre Belediyespor: 2

AXA Sigorta Efeler Ligi 19. hafta karşılaşmasında Cizre Belediyespor'u konuk eden Bingöl Solhan Spor karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

AXA Sigorta Efeler Ligi 19. hafta karşılaşmasında Cizre Belediyespor'u konuk eden Bingöl Solhan Spor karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Salon: Bingöl Karşıyaka

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Halid Cerit

Bingöl Solhan Spor: Azizcan Ataoğlan, Branimir Grozdanov, Alper Omurca, Willian Gabriel Doardo, Halil İbrahim Kurt, Uğur Kılınç, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Celalettin Fedakar, Fatih Yörümez (L), Amel Dautefendic, Burak Hazırol (L), Onur Çukur

Cizre Belediyespor: Andac Kapan, Umut Demir(L), Osmany Uriarte, Eren Koparıcı, Georgi Seganov, Özkan Hayırlı, Emin Gök, Svetoslav Ivanov, Can Ayvazoğlu, Fatih Uslu, Serhat Coşkun, Ekrem Caner Çiçekoğlu

Setler: 25-22, 22-25, 25-11, 22-25, 15-13

Süre: 147 dakika (29, 32, 33, 29, 23) - BİNGÖL

Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 3 Cizre Belediyespor: 2
Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 3 Cizre Belediyespor: 2
Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 3 Cizre Belediyespor: 2
Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 3 Cizre Belediyespor: 2
Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 3 Cizre Belediyespor: 2
Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 3 Cizre Belediyespor: 2

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Efeler Ligi, Sigorta, Bingöl, Solhan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 3 Cizre Belediyespor: 2 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 3 Cizre Belediyespor: 2 - Son Dakika
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