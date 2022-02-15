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Ege derbisinde kazanan Yaşar Üniversitesi oldu - Son Dakika

Ege derbisinde kazanan Yaşar Üniversitesi oldu

15.02.2022 11:45
Ege derbisinde kazanan Yaşar Üniversitesi oldu

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Yaşar Üniversitesi Amerikan Futbol takımı "Amiraller" Ünilig 1'inci Lig C Grubu'nda Ege derbisinde hiç sayı vermeden galip geldi.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Yaşar Üniversitesi Amerikan Futbol takımı "Amiraller" Ünilig 1'inci Lig C Grubu'nda Ege derbisinde hiç sayı vermeden galip geldi. Amiraller, Ege Üniversitesi takımını 21-0 ile geçerek sezona net bir galibiyetle başladı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Ünilig Korumalı Futbol 1'inci Lig C Grubu'nda mücadele eden ve sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Yaşar Üniversitesi takımı, 2021-22 sezonunda ilk resmi maçında Ege Üniversitesi takımıyla karşılaştı. Geçtiğimiz hafta sonu Kemalpaşa Armutlu İlçe Sahası'ndaki maçta, Amiraller ilk devreyi 14-0 önde kapatırken, mücadeleden de 21-0 galip ayrıldı. Antrenörler Bora İnan ve Eren Nazlı, sezona birçok yeni oyuncuyla başladıklarını, ancak sezon sonunda şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmek istediklerini söyledi.Yaşar Üniversitesi takımı, Ünilig Korumalı Futbol 1. Ligi C Grubunda Ege Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi takımları ile eşleşti. Altı grupta 26 üniversitenin katılımıyla yapılacak müsabakalar sonucunda, başarılı olan takımlar Süper Lig'e yükselecek. Amiraller, bir sonraki karşılaşmada Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ekibi ile karşılaşacak.


Ege derbisinde kazanan Yaşar Üniversitesi oldu
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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ege derbisinde kazanan Yaşar Üniversitesi oldu - Son Dakika Spor


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