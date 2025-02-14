Ege Yıldızları\'ndan Tarihi Başlangıç

Spor

Ege Yıldızları Hokey takımı Avrupa Kupası'ndaki ilk maçında güçlü rakibi Çekya temsilcisi ve Dünya Kupası üçüncüsü Slavia Prag'ı 4-2 mağlup ederek turnuvaya müthiş bir başlangıç yaptı.

Muğla temsilcisi, karşılaşmada Sıla Erkoç, Sude Nur Kurt, Sıla Çelebi ve Esma Hüsne İdik'in golleriyle galibiyete ulaştı ve Şampiyonlar Ligi'nde hanesine 3 puan yazdırdı.

Serkan Şen: "Sahamız bile yok ama büyük iş başarıyoruz"

Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Ege Yıldızları Kulüp Başkanı Serkan Şen, büyük bir başarıya imza attıklarını vurgulayarak, "Sahamız bile yok ama Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Dünya üçüncüsü bir takıma karşı çok önemli bir galibiyet elde ettik. Eğer sahamız yapılırsa bizi kimse durduramaz" dedi. - MUĞLA