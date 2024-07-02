Eintracht Frankfurt, Can Uzun'u kadrosuna kattı - Son Dakika
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Spor

Eintracht Frankfurt, Can Uzun'u kadrosuna kattı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Eintracht Frankfurt, milli oyuncu Can Uzun'u transfer etti. 18 yaşındaki futbolcuyla 2028-2029 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandı. Geçen sezon 32 maçta 19 gol atan Can Uzun, A Milli Futbol Takımı'nda 2024 Avrupa Şampiyonası için aday kadroya çağrılmış ancak son 26 kişilik listede yer almamıştı.

02.07.2024 13:25
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Eintracht Frankfurt, milli oyuncu Can Uzun'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Nürnberg'den transfer edilen 18 yaşındaki futbolcuyla 2028-2029 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Can Uzun, geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 32 maçta 19 kez fileleri havalandırdı.

A Milli Futbol Takımı'nda 2024 Avrupa Şampiyonası için belirlenen geniş aday kadrosuna davet edilen 18 yaşındaki futbolcu, turnuva öncesinde açıklanan 26 kişilik listeye dahil edilmemişti.

Can Uzun, yaptığı açıklamada, verilen karara saygı duyduğunu ancak şampiyona kadrosunda yer almadığı için hayal kırıklığı yaşadığını dile getirmişti.

Genç oyuncu, 22 Mart'ta Macaristan ile oynanan hazırlık maçında ilk kez A Milli Takım'ın formasını giymişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Eintracht Frankfurt, Can Uzun'u kadrosuna kattı - Son Dakika

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