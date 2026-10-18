Ekenler Beton Sivasspor 11 maçta 7 beraberlik alarak 13 puanda kaldı - Son Dakika
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Ekenler Beton Sivasspor 11 maçta 7 beraberlik alarak 13 puanda kaldı

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Trendyol 1. Lig'de 11 maçta 7 kez berabere kalan Ekenler Beton Sivasspor, bu periyotta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 13 puan topladı. Kırmızı-beyazlılar 15 gol atarken kalesinde 14 gol gördü.

Trendyol 1. Lig'de çıktığı 11 maçta rakipleriyle 7 kez yenişemeyen Ekenler Beton Sivasspor, beraberliğe "abone" oldu.

Kırmızı-beyazlılar, geride kalan haftalarda Turka Esenler Erokspor ile golsüz, Manisa FK ve Mardin 1969 ile 2-2, Muğlaspor, Keçtaş Ankara Keçiörengücü, Bandırmaspor ve SMS Grup Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı.

Sivas temsilcisi, ligde 11 haftalık periyotta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 7 beraberlikle 13 puan topladı.

Bu periyotta 15 kez rakip fileleri sarsan kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 14 gole engel olamadı.

Kaynak: AA
SivassporTrendyolFutbolSporSon Dakika

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