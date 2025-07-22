Süper Lig devi Trabzonspor'da transfer çalışmaları tam gaz devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı.
Menajerler, Roma formasını giyen Mısır asıllı İtalyan kanat oyuncusu Stephan El Shaarawy'yi Trabzonspor'a önerdi. Bordo-mavililerin şu an için bu öneriye cevap vermediği ve cevabın beklendiği kaydedildi.
32 yaşında 1.79 boyundaki deneyimli oyuncu, 2021 yılından bu yana Roma'da forma giyiyor. Başkent ekibiyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan El Shaarawy, Milan, Monaco ve Genoa gibi takımların formalarını da giydi.
Piyasa değeri 3,5 milyon euro olarak gösterilen Mısır asıllı İtalyan yıldız, geride kalan sezon Roma'da 31 Serie A maçına çıktı, 3 gol 5 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › El Shaarawy sürprizi! Süper Lig devine önerildi - Son Dakika
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