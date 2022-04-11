Elazığ 1. Amatör Küme'de play-off maçları başladı - Son Dakika
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Elazığ 1. Amatör Küme'de play-off maçları başladı

11.04.2022 17:21
Elazığ 1. Amatör Küme'de play-off maçları başladı

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde şampiyonun belirleneceği play-off maçları başladı.

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde şampiyonun belirleneceği play-off maçları başladı.

Elazığ 1. Amatör Küme'de play-off ilk maçları tamamlandı. Birbirinden heyecanlı maçların oynandığı müsabakalar sonunda ufak da olsa avantajı kapan takım Dsispor oldu. Gençlik Merkezi Sentetik Saha'da oynanan play-off ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Aksaray Gençlik: 2 - İl Özel İdare: 2

DSİspor: 2 - Sanayi Sitespor: 1 - ELAZIĞ

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Play Off, Futbol, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığ 1. Amatör Küme'de play-off maçları başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ 1. Amatör Küme'de play-off maçları başladı - Son Dakika
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