Elazığ Basketbol Kulübü, grubunda liderliği garantiledi

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi A Grubu 8. hafta maçında Elazığ Basketbol Kulübü, deplasmanda karşılaştığı Atlas Tigers'i 79-67 yenerek grubunu lider tamamlamayı garantiledi.

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi A Grubu 8. hafta maçında deplasmanda Adana ekibi Atlas Tigers'la karşılaşan Elazığ Basketbol Kulübü, rakibini 79-67 yenerek, A Grubunu lider olarak tamamlamayı garantiledi. Menderes Spor Salonunda oynanan maça etkili başlayan Elazığ Basketbol Kulübü, ilk periyodu 20-12 önde tamamladı. İkinci periyotta da üstünlüğünü koruyan bordo-beyazlılar, devreye 40-33'lük üstünlükle girmeyi başardı. 3. periyotta da 20 sayı üreten Elazığ Basketbol Kulübü, bu dilimi de 60-42 önde geçti. Mücadelenin son periyodunda hata yapmayan bordo-beyazlılar, parkeden 79-67 galip ayrılarak namağlup unvanını sürdürdü ve 8'de 8 yaptı.

Elazığ Basketbol Kulübü, 9. haftada yine deplasmanda Giresun Belediyesi ile karşı karşıya gelecek. - ELAZIĞ