Elazığ'da baraj maçı 30 Nisan'da - Son Dakika
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Elazığ'da baraj maçı 30 Nisan'da

26.04.2022 13:14
Elazığ'da baraj maçı 30 Nisan'da

Elazığ'ın yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek takımının belirleneceği Play-Out maçı tarihi resmiyet kazandı.

Elazığ'ın yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek takımının belirleneceği Play-Out maçı tarihi resmiyet kazandı.

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de Fırat Üniversitesi ile birlikte Elazığ'ı temsil edecek olan takım hafta sonu belirlenecek. Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Aksaray Gençlikspor ile Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grubu 2. sırada tamamlayan Elazığ Yolspor'u karşı karşıya getirecek olan Play-Out maçı 30 Nisan Cumartesi günü saat 15.00'te Gençlik Merkezi sentetik sahada oynanacak. Müsabakayı kazanan takım gelecek sezon Fırat Üniversitesi ile birlikte Elazığ'ı Bölgesel Amatör Lig'de temsil edecek. - ELAZIĞ

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BAL'a çıkacak takımın belirleneceği Play-Off maçının günü ve saati belli oldu BAL'a çıkacak takımın belirleneceği Play-Off maçının günü ve saati belli oldu Fırat Üniversitesi, yine finallerde elendi Fırat Üniversitesi, yine finallerde elendi

Fırat Üniversitesi, Amatör Lig, Elazığ, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığ'da baraj maçı 30 Nisan'da - Son Dakika


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