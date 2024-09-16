Elazığ'da Gençlik Kursları Başladı - Son Dakika
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Spor

Elazığ'da Gençlik Kursları Başladı

Elazığ\'da Gençlik Kursları Başladı

Elazığ Gençlik Merkezleri'nde 22 branşta kurs kayıtları 16-21 Eylül'de başladı.

16.09.2024 14:40
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Başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı gençlik merkezlerinde yeni dönem kayıtları başladı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı gençlik merkezlerinde toplam 22 branşta güz dönemi kurs başvuruları 16 Eylül'de başladı. Akademik, sosyal ve müzik alanlarında verilecek olan kurslara 16-21 Eylül tarihleri arasında 7-29 yaş aralığında bulunan tüm vatandaşlar gençlik merkezlerine giderek yüz yüze başvuru yapabilecek.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yeni dönem kayıtlarına başlayan merkez, ilçe ve beldelerdeki gençlik merkezlerimiz yeni kursiyerlerini karşılamak için sabırsızlanıyor. Her geçen gün adından sıkça bahsettirmeyi başaran gençlik merkezlerimizde her birey için özel ilgi alaka gösteriliyor. Ayrıca gençlik merkezlerimiz şehrimiz için büyük önem taşımakla beraber tüm gençlerimizin beden ve ruh sağlığını korumak, sosyo-kültürel gelişimlerini desteklemek, ilgili alanları doğrultusunda eğitimlerine katkı sağlamak ve beceri kazandırmak amacı gütmekte. Yeni dönemin hayırlı olmasını diliyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığ'da Gençlik Kursları Başladı - Son Dakika

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