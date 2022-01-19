Elazığ'dan şampiyon döndüler

Erzurum Reşit Karabacak Spor Lisesi Erkek Futbol Takımı, Elazığ'da yapılan Grup Birinciliğinde şampiyon oldu.

Erzurum Reşit Karabacak Spor Lisesi Futbol Takımı, Elazığ'da büyük bir başarıya imza attı. Antrenör Serkan Adin yönetiminde Elazığ'da yapılan Liseler arası Futbol Grup Maçlarında Erzurum'u temsil eden Reşit Karabacak Spor Lisesi grup şampiyonu olarak Türkiye Yarı Finallerine katılmaya hak kazandı.

Mavi-beyazlılar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi:

"Erzurum Reşit Karabacak Spor Lisesi Futbol Takımımız, Elazığ'da yapılan grup müsabakalarını 1. Sırada tamamlayarak yarı final grubuna gitmeye hak kazandı. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Nurullah Yavilioğlu, Yakutiye Belediye Başkan Yardımcısı Suat Hayri Güneş ile okul Müdürümüz Sinan Topallı çalıştırıcımız Serkan adin ve başarının mimarları öğrencilerimizi tebrik ediyoruz Hedef Türkiye finalleri." - ERZURUM