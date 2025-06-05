Elazığ, Görme Engellilerle Gurur Duyuyor! - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Elazığ, Görme Engellilerle Gurur Duyuyor!

Elazığ, Görme Engellilerle Gurur Duyuyor!
05.06.2025 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Harput Görme Engelliler Spor Kulübü, 2025'te dört branşta Türkiye turnuvalarında Elazığ'ı temsil edecek.

Harput Görme Engelliler Spor Kulübü 2025 yılı içinde dört farklı branşta Türkiye genelindeki önemli turnuvalarda Elazığ'ı temsil etmeye hazırlanıyor

Elazığ Harput Görme Engelliler Spor Kulübü, engelleri aşan azim ve başarı öyküsünü bu yıl da sürdürüyor. 2024 yılında elde ettiği önemli bir başarıyla moral bulan kulüp, 2025 yılı içinde dört farklı branşta Türkiye genelindeki önemli turnuvalarda Elazığ'ı temsil etmeye hazırlanıyor.

Elazığ Harput Görme Engelliler Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada; "Bu yıl ise hedeflerimizi daha da büyüttük. En büyük yeniliklerimizden biri, Elazığ'da ilk defa kurulan Bayan Golbol Takımı ile gerçekleşti. Elazığ Bayan Golbol Takımı, şehrimiz adına bir ilki gerçekleştirerek ilk kez ulusal bir turnuvaya katılacak. Bu gelişme, kadın sporcularımızın da görme engelliler sporunda aktif yer almasının önünü açarak toplumsal farkındalığı artırma adına büyük bir adım niteliği taşımaktadır. Bu önemli organizasyonlarda, sadece madalya kazanmayı değil, aynı zamanda görme engelli bireylerin spora katılımının önemini vurgulamayı ve gençlerimize ilham olmayı hedefliyoruz. Elazığ'ın adını gururla duyurmak için tüm hazırlıklarımızı titizlikle sürdürüyoruz" denildi.

Konuya ilişkin Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise "Elazığ Harput Görme Engelliler Spor Kulübü'nün gösterdiği çaba ve elde ettiği başarılar bizleri son derece gururlandırıyor. Özellikle bu yıl kurulan Bayan Golbol Takımı, Elazığ'da bir ilki temsil ediyor ve bu gelişmeyi çok önemsiyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, takımımıza her zaman destek oluyor; antrenmanlarını sürdürebilmeleri için çok amaçlı spor merkezimizi onların kullanımına sunuyoruz. Sporun birleştirici gücüne inanıyor, engelli bireylerin hayata katılımını teşvik eden her çalışmanın yanında yer alıyoruz. Tüm sporcularımıza katılacakları turnuvalarda başarılar diliyor, daima yanlarında olduğumuzu vurgulamak istiyoruz" ifadeleri kullanıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Engelliler, Türkiye, Harput, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığ, Görme Engellilerle Gurur Duyuyor! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hercai’nin Keriman’ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı Hercai'nin Keriman'ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı
Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi
Efes Antik Kenti’nde gece müzeciliği başladı Efes Antik Kenti'nde gece müzeciliği başladı
Dursun Özbek ve Ali Koç’u karşı karşıya getiren transfer Dursun Özbek ve Ali Koç'u karşı karşıya getiren transfer
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria’da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı
ABD, Gazze’de ateşkes teklifini reddetti ABD, Gazze'de ateşkes teklifini reddetti
İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı Davul zurna ile karşıladılar İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı! Davul zurna ile karşıladılar
40 yaşındaki Ronaldo durmuyor Ülkesini finale taşıdı 40 yaşındaki Ronaldo durmuyor! Ülkesini finale taşıdı
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı
Fas’ta kurban pazarları kapatıldı Sadece Kral sembolik kesim yapacak Fas'ta kurban pazarları kapatıldı! Sadece Kral sembolik kesim yapacak
Antalya’da 4 büyüklüğünde deprem Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem

19:42
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak
18:49
Osimhen’den Suudi Arabistan kararı
Osimhen'den Suudi Arabistan kararı
11:11
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
11:10
18 yıl sonra aydınlatılan cinayetin altından namus meselesi çıktı
18 yıl sonra aydınlatılan cinayetin altından namus meselesi çıktı
09:50
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti
09:42
Hakan Altun imajını yeniledi
Hakan Altun imajını yeniledi
09:29
Mezuniyet balosunda tekme ve yumruklar havada uçuştu
Mezuniyet balosunda tekme ve yumruklar havada uçuştu
09:23
Bayram tatili kazayla başladı, 2 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatili kazayla başladı, 2 kişi hayatını kaybetti
09:19
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak
09:14
Burak Özçivit’ten eşi Fahriye Evcen’e aşk dolu kutlama
Burak Özçivit'ten eşi Fahriye Evcen'e aşk dolu kutlama
09:01
Galatasaray’ın Osimhen’e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı
Galatasaray'ın Osimhen'e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 20:26:31. #7.13#
SON DAKİKA: Elazığ, Görme Engellilerle Gurur Duyuyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.