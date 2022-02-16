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Elazığ Karakoçan FK, topbaşı yapıyor - Son Dakika

Elazığ Karakoçan FK, topbaşı yapıyor

16.02.2022 12:59
Elazığ Karakoçan FK, topbaşı yapıyor

TFF 3. Lig 2. Grup'un 27. haftasında İskenderun FK'yı ağırlayacak olan HD Elazığ Karakoçan FK, bu maçın hazırlıklarına perşembe günü başlıyor.

TFF 3. Lig 2. Grup'un 27. haftasında İskenderun FK'yı ağırlayacak olan HD Elazığ Karakoçan FK, bu maçın hazırlıklarına perşembe günü başlıyor.

TFF 3. Lig 2. Grup'un 26. haftasını fikstür gereği bay olarak geçecek olan HD Elazığ Karakoçan FK'da, bu kapsamda futbolculara verilen 3 günlük izin sona eriyor. TFF 3. Lig 2. Grup'un 27. haftasında İskenderun FK'yı ağırlayacak olan mavi-beyazlı ekip, perşembe günü kulüp tesislerinde toplanarak hazırlıklarına başlayacak. Teknik Sorumlu Ender Çınar ve yardımcıları refakatinde yapılacak olan antrenmana tüm futbolcuların katılması bekleniyor. - ELAZIĞ

Elazığ Karakoçan FK, topbaşı yapıyor

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Futbol Federasyonu, İskenderun, Karakoçan, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığ Karakoçan FK, topbaşı yapıyor - Son Dakika Spor


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