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Elazığ SYSK, 1 sayı farkla yenildi - Son Dakika

Elazığ SYSK, 1 sayı farkla yenildi

15.02.2022 14:18
Elazığ SYSK, 1 sayı farkla yenildi

Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, Kadınlar Hentbol 1. Ligi'nin 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı Aksaray Belediye'ye 24-23 yenildi.

Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, Kadınlar Hentbol 1. Ligi'nin 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı Aksaray Belediye'ye 24-23 yenildi.

Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu 12. hafta maçında Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, deplasmanda Aksaray Belediye ile karşı karşıya geldi. Aksaray Spor Salonu'nda oynanan ve kıran kırana geçen maçın ilk yarısı 12-12'lik eşitlikle tamamlandı. İkinci devrede de kıyasıya mücadelenin yaşandığı maç ev sahibi takımın 24-23'lük galibiyetiyle sona erdi. Bu sonucun ardından Elazığ SYSK 15 puanda kaldı ve puantajda 4. basamağa geriledi. Elazığ ekibi 13. hafta maçında Gaziantep Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi SK'yi ağırlayacak. - ELAZIĞ

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Türkiye, Hentbol, Aksaray, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığ SYSK, 1 sayı farkla yenildi - Son Dakika Spor


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