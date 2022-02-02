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Elazığ Valisi Toraman, şampiyonları ağırladı - Son Dakika

Elazığ Valisi Toraman, şampiyonları ağırladı

02.02.2022 15:07
Elazığ Valisi Toraman, şampiyonları ağırladı

Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda kendi yaş kategorisinde birinci olan Miraç Melih Topuz ile Kick-Boks Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren Buse Özgür, Emre Akçiçek ve Hamza Kendircioğlu'nu makamında kabul etti.

Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda kendi yaş kategorisinde birinci olan Miraç Melih Topuz ile Kick-Boks Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren Buse Özgür, Emre Akçiçek ve Hamza Kendircioğlu'nu makamında kabul etti.

Vali Dr. Ömer Toraman, Vali Yardımcısı İsmail Alsancak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ve antrenörler ile milli sporcuları kabul etti. Ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettikleri başarıdan dolayı antrenör ve milli sporcuları tebrik eden Vali Dr. Toraman, başarılarının devamını diledi.

Kabulün sonunda ödül alan sporculara çeşitli hediyeler veren Vali Dr. Toraman, hatıra fotoğrafı çektirdi. - ELAZIĞ

Elazığ Valisi Toraman, şampiyonları ağırladı
Elazığ Valisi Toraman, şampiyonları ağırladı
Elazığ Valisi Toraman, şampiyonları ağırladı

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Özgür Emre, Kick Boks, Türkiye, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığ Valisi Toraman, şampiyonları ağırladı - Son Dakika Spor


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