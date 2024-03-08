Elazığspor Teknik Direktörü Bülent Yenihayat: \'Taraftarlarımızın önünde yüksek seyircili bir maç oynayacağız\'

Oyunun doğrularını yapıp en az hata ile izleyenlere ve taraftarlara seyir zevki yüksek bir maç izletmek istediklerini belirten Elazığspor Teknik Direktörü Bülent Yenihayat, "Haftalardır süren uzun bir serimiz var bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. Umuyoruz ve biliyoruz ki hafta sonu evimizde taraftarlarımızın önünde çok yüksek seyircili bir maç oynayacağız" dedi.
Elazığspor, TFF 3. Lig 2. Grup'ta play-off hattını yakından ilgilendiren maçta Karşıyaka'yı ağırlayacak. Bu önemli maç öncesi değerlendirmelerde bulunan Elazığspor Teknik Direktörü Bülent Yenihayat, maçta tam kadro sahada olma hedefinde olduklarını belirterek, seriyi devam ettirmek istediklerini söyledi.
Teknik Direktör Yenihayat, "Oynadığımız son Silifke Bld. maçından sonra oyuncularımızın toparlanması ve yenilenmesi için izin verdik. Bu iznin ardından yaptığımız antrenmanlar ile çalışmalarımızı sürdürdük. Bildiğiniz üzere geçen haftayı BAY olarak maç oynamadan geçirdik. Futbolun en önemli ve güzel tarafı maç oynamaktır, taraftarlarımızla aramızda deplasmanlar özlem oluşturuyor. Bu hafta Karşıyaka maçı için çalışmalarımızı sürdürdük. Karşıyaka saygı duyduğumuz büyük bir camia, rakibimizi çok iyi tanıyoruz. İyi ve zayıf yönlerini analiz ettik, oyuncu bazında hepsini yıllardır tanıyoruz. Sadece tanımak ve rakibe çalışmak futbolda yetmiyor, en önemlisi bunları aktarmak ve sahaya yansıtmaktır. En önemlisi de sıralamada direkt olarak rakiplerimizden bir tanesi. Onları burada en iyi şekilde ağırlayıp tabi ki sahadan galibiyet ile ayrılmak istiyoruz. Maç için takım olarak tamamen hazırız" diye konuştu.
Bazı oyuncularda ufak tefek sakatlık problemleri olsa da maç gününe kadar tam kadro ile sahada olmak istediklerini aktaran Yenihayat, "Oyunun doğrularını yapıp en az hata ile izleyenlere ve taraftarlarımıza seyir zevki yüksek bir maç izletmek istiyoruz. Haftalardır süren uzun bir serimiz var bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. Umuyoruz ve biliyoruz ki hafta sonu evimizde taraftarlarımızın önünde çok yüksek seyircili bir maç oynayacağız. Belki de bu sezonun taraftar rekorunu kıracağız, bu avantajımızı da kullanıp hep beraber sonuca ulaşmak istiyoruz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ
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