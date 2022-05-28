Eleştirilere sessiz kalamadı! Beşiktaş Başkanı Çebi'den Anıtkabir özrü: Eksikliğimdir, af diliyorum - Son Dakika
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Eleştirilere sessiz kalamadı! Beşiktaş Başkanı Çebi'den Anıtkabir özrü: Eksikliğimdir, af diliyorum

28.05.2022 19:17

3 kupa aldıkları sezonda Anıtkabir'i ziyaret etmemelerine yönelik yapılan eleştirilere cevap veren Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün evladıyım, evladı! Kupayı alıp Anıtkabir'e gidememem eksikliğimdir, af diliyorum." ifadelerini kullandı..

Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurulunda kürsüye çıkan Murat Ural, Başkan Ahmet Nur Çebi'yi 3 kupa alındığı sezonda Anıtkabir'in ziyaret edilmemesi nedeniyle eleştirdi. Çebi bu eleştirilere hak verirken özür dileyerek, neden gidemediklerini açıkladı.

"ANITKABİR'E GİDİLMEMESİ BİRÇOK BEŞİKTAŞLI'YI ÜZDÜ"

Murat Ural, "Birileri Fenerbahçe Cumhuriyeti diye pankart açarken, biz Mustafa Kemal Atatürk'ün izindeyiz diye pankart açmış camiayız. Camiamızın geçen sezon 3 kupa aldıktan sonra Anıtkabir'e gitmemesi, ben ve birçok Beşiktaşlı'yı çok üzmüştür." ifadelerini kullandı.

"ANITKABİR'E GİDEMEMEM EKSİKLİĞİMDİR"

Ural'ın açıklamalarına cevap veren Çebi, "Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün evladıyım, evladı. Kupayı alıp, oraya gidememem eksikliğimdir. Çok özür diliyorum. Programda bir sıkışıklık vardı, plansız oldu. İlk seçildiğim gün, ilk gittiğim yer Atatürk'ün anıtıydı. O, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olmasa hiçbirimiz bu sandalyelerde oturamazdı." dedi.

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Son Dakika Spor Eleştirilere sessiz kalamadı! Beşiktaş Başkanı Çebi'den Anıtkabir özrü: Eksikliğimdir, af diliyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eleştirilere sessiz kalamadı! Beşiktaş Başkanı Çebi'den Anıtkabir özrü: Eksikliğimdir, af diliyorum - Son Dakika
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