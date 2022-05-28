Elit U17 Gelişim Ligi: Adana Demirspor U17: 1 Kayserispor U17: 0 - Son Dakika
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Elit U17 Gelişim Ligi: Adana Demirspor U17: 1 Kayserispor U17: 0

28.05.2022 08:33
Elit U17 Gelişim Ligi: Adana Demirspor U17: 1 Kayserispor U17: 0

Elit U17 Gelişim Ligi son 16 turunda Adana Demirspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi.

Elit U17 Gelişim Ligi son 16 turunda Adana Demirspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Kırşehir'de oynanan müsabaka Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Adana Demirspor çeyrek finale yükseldi. Kayserispor, son 16 turda elendi.

Stat: Kırşehir Ahi Stadyumu

Hakemler: Osman Köksaldı xx, Abdurrahman Atabay xx, Mustafa Sarısakal xx

Adana Demirspor U17: Mehmet Nedim Durak xx, Kadir Karayiğit xx, Ali Göktürk Özdemir xx, Hıjran Ali Boyacı xx, Muhammed Mustafa Özdemir xx, Muhammet Kaan Sermisakçi xx, Osman Kaynak xx (Dk.87 Umut Şenlik x), Enes Erol xx (Dk.60 Yücel Gürol x), Baha Övünç xx, Sergen Batın Kiradi xx (Dk.85 Batuhan Batman x), Serhat Oygur

Kayserispor U17: Mehmet Şamil Öztürk xx, Muhammed Aybar xx, Mehmet Sarı xx, Mert Dinç xx, Mustafa Erdoğan xx, Burak Efe Arslan xx (Dk.84 Mecit Kaan Ateş x), Muhammed Eren Arıkan xx, Kürşat Türkeş Küçük xx, Furkan Arslan xx, Baran Ali Gezek xx, Şerafettin Can Polat xx (Dk.52 Samet Türk x)

Gol: Serkan Batın Kiradı (Adana Demirspor U17)

Sarı Kartlar: Sergen Batın Kiradi, Baha Övünç, Kadir Karayiğit, Hıjran Ali Boyacı (Adana Demirspor U17), Muhammed Eren Arıkan, Kürşat Türkeş Küçük, Mustafa Erdoğan (Kayserispor U17) - KAYSERİ

Elit U17 Gelişim Ligi: Adana Demirspor U17: 1 Kayserispor U17: 0
Elit U17 Gelişim Ligi: Adana Demirspor U17: 1 Kayserispor U17: 0
Elit U17 Gelişim Ligi: Adana Demirspor U17: 1 Kayserispor U17: 0

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elit U17 Gelişim Ligi: Adana Demirspor U17: 1 Kayserispor U17: 0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elit U17 Gelişim Ligi: Adana Demirspor U17: 1 Kayserispor U17: 0 - Son Dakika
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