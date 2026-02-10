Emre Belözoğlu'na bir şok daha! Galibiyet nedir resmen unuttu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Emre Belözoğlu'na bir şok daha! Galibiyet nedir resmen unuttu

Haberin Videosunu İzleyin
Emre Belözoğlu\'na bir şok daha! Galibiyet nedir resmen unuttu
10.02.2026 08:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Emre Belözoğlu\'na bir şok daha! Galibiyet nedir resmen unuttu
Haber Videosu

Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti ve 2-1'lik skorla galip geldi. Bu sonuçla Kasımpaşa 16 puanda kaldı ve 16. sıradaki yerini korudu. Gaziantep FK ise puanını 28'e yükselterek 8. sıraya yerleşti. Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, takımın başında çıktığı 7. maçta da galibiyet sevinci yaşayamadı. Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, bu süreçte 3 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Karşılaşmayı 2-1 kazanan ev sahibi ekip, üç puanı hanesine yazdırdı.

KASIMPAŞA KÜME HATTINDA KALDI

Bu mağlubiyetin ardından Kasımpaşa 16 puanda kaldı ve 16. sırada yer alarak küme hattından çıkamadı. Gaziantep FK ise puanını 28'e yükselterek 8. sıraya yerleşti.

GELECEK HAFTA

Ligin bir sonraki maç haftasında Gaziantep FK, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Emre Belözoğlu, Gaziantep FK, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Belözoğlu'na bir şok daha! Galibiyet nedir resmen unuttu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Galatasaray.1905 Galatasaray.1905:
    trubunlere oynayarak kasilarak hoca olunmaz 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı Yoğun bakımdayken Erdoğan’a sunum yaptırmış Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış
Cevdet Yılmaz’dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu Cevdet Yılmaz'dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu
Bitişik 2 bina bir anda yıkıldı, 13 kişi feci şekilde can verdi Bitişik 2 bina bir anda yıkıldı, 13 kişi feci şekilde can verdi
Buca Belediyesi işçileri ödenmeyen ücretleri nedeniyle iş bıraktı Buca Belediyesi işçileri ödenmeyen ücretleri nedeniyle iş bıraktı
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’dan Özgür Özel’e suç duyurusu Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
Teknede hareketsiz bulunan Bahar’ın ön otopsi raporu çıktı İşte ölüm nedeni Teknede hareketsiz bulunan Bahar'ın ön otopsi raporu çıktı! İşte ölüm nedeni
Hayvanlarına yem alamayan vatandaşın isyanı: Yemin ederim içim yanıyor Hayvanlarına yem alamayan vatandaşın isyanı: Yemin ederim içim yanıyor

09:19
Süper Lig devinde bir kriz daha Yıldız isim “Ben gidiyorum“ dedi
Süper Lig devinde bir kriz daha! Yıldız isim "Ben gidiyorum" dedi
09:10
Karar doğru mu Ünlü yorumcular Fenerbahçe’nin penaltısında hemfikir oldu
Karar doğru mu? Ünlü yorumcular Fenerbahçe'nin penaltısında hemfikir oldu
08:57
Ahmet Çakar’dan Fener taraftarını delirten sözler: Günah adası olmaya devam ediyor
Ahmet Çakar'dan Fener taraftarını delirten sözler: Günah adası olmaya devam ediyor
08:46
Daha önce böylesi görülmedi Fenerbahçe tarihinde dün akşam bir ilk yaşandı
Daha önce böylesi görülmedi! Fenerbahçe tarihinde dün akşam bir ilk yaşandı
08:37
Arap dünyasında Epstein depremi: İkinizle daha fazla zaman geçirmek istiyorum
Arap dünyasında Epstein depremi: İkinizle daha fazla zaman geçirmek istiyorum
08:34
Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu Savcı Yavuz Engin’in görev yeri değiştirildi, askere gidiyor
Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Savcı Yavuz Engin'in görev yeri değiştirildi, askere gidiyor
08:14
5 ay takip edildi, bu sabah düğmeye basıldı 14 ilde 305 şüpheli yakalandı
5 ay takip edildi, bu sabah düğmeye basıldı! 14 ilde 305 şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 09:23:51. #7.11#
SON DAKİKA: Emre Belözoğlu'na bir şok daha! Galibiyet nedir resmen unuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.