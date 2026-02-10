Emre Belözoğlu\'na bir şok daha! Galibiyet nedir resmen unuttu

Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Karşılaşmayı 2-1 kazanan ev sahibi ekip, üç puanı hanesine yazdırdı.
Bu mağlubiyetin ardından Kasımpaşa 16 puanda kaldı ve 16. sırada yer alarak küme hattından çıkamadı. Gaziantep FK ise puanını 28'e yükselterek 8. sıraya yerleşti.
Ligin bir sonraki maç haftasında Gaziantep FK, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
