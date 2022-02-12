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Emre Belözoğlu'ndan 4 değişiklik - Son Dakika

Emre Belözoğlu'ndan 4 değişiklik

12.02.2022 16:32
Emre Belözoğlu'ndan 4 değişiklik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, geçtiğimiz hafta deplasmanda 1-0 kazandıkları Fenerbahçe maçının 11'inden 4 değişiklik yaparak Gaziantep FK karşısına çıktı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, geçtiğimiz hafta deplasmanda 1-0 kazandıkları Fenerbahçe maçının 11'inden 4 değişiklik yaparak Gaziantep FK karşısına çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir, Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Turuncu-lacivertlilerde Teknik Direktör Emre Belözoğlu, bu mücadeleye Ülker Stadı'nda 1-0 galip geldikleri Fenerbahçe karşılaşmasının 11'inden 4 değişiklik yaparak çıktı. Belözoğlu; Tolga, Aleksic, Deniz Türüç ve Duarte'nin yerine Pizzi, Trezeguet, Epureanu ve Serdar Gürler'e görev verdi.

Başakşehir'in, Gaziantep FK maçı 11'i şöyle:

"Volkan Babacan - Caiçara, Ndayishimiye, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım - Pizzi, Trezeguet, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Chadli - Okaka" - İSTANBUL

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Emre Belözoğlu, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Emre Belözoğlu'ndan 4 değişiklik - Son Dakika Spor


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