Emre Belözoğlu'nun başarısı: Başakşehir, Sivasspor'u da yenerek Süper Lig devlerinin önüne geçti
20.11.2021 18:09
Süper Lig'in 13. haftasında Başkaşehir, sahasında Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Emre Belözoğlu yönetiminde müthiş bir istikrar yakalayan turuncu-lacivertliler üst üste 5. galibiyetini aldı. Bu sonuçla İstanbul ekibi maç fazlasıyla Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın önüne geçerek ligde 4. sıraya yerleşti.
Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu'nda Sivasspor'u ağırladı. Emre Belözoğlu yönetiminde henüz bileği bükülmeyen turunu-lacivertliler karşılaşmayı 2-1 kazandı.
ÜST ÜSTE 5. GALİBİYET
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Gulbrandsen ve 24. dakikada Mahmut Tekdemir kaydetti. Demir Grup Sivasspor'un tek sayısı 59. dakikada penaltıdan Pedro Henrique ile geldi. Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir, üst üste 5. galibiyetini aldı ve puanını 21'e yükseltti. 4 maçlık beraberlik serisi bu mağlubiyetle son bulan Demir Grup Sivasspor ise 13 puanda kaldı.
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