Emre Belözoğlu: RAMS Başakşehir maçında çok ihtiyaçları olan bir 3 puan aldık

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında RAMS Başakşehir'i 2-1 yendikleri maçta çok ihtiyaçları olan bir 3 puan aldıklarını söyledi.
Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, çok önemli bir 3 puan aldıklarını belirterek, "Bu kadar kötü zeminde futbol oynamak çok zor. İki takım oyuncularını tebrik etmek lazım ama benim oyuncularımı ayriyeten tebrik etmek istiyorum, iyi çalıştık. Rakibi baskı altına aldık ve ilk yarıda golü bulabilirdik. İkinci yarı 2-0'ı yakaladık, üçü de atabilirdik. Yediğimiz golden sonra başka bir senaryo oldu. Hepimiz adına yorucu bir sene. Allah'ın izniyle sezonun sonunu iyi yerde bitireceğimizi düşünüyorum. Kulübümüzün 'kupa beyi' mirasına da en iyi şekilde temsil ederek finale çıkmak istiyoruz. Ne yazık ki bazı durumların da önüne geçemeyiz. Bugünkü zemin gibi, hakem durumu gibi durumlar ortaya çıkabiliyor." ifadelerini kullandı.
Kaleci Bahadır Han Güngördü'nün sakat sakat oynadığını vurgulayan Belözoğlu, saha içinde de sakatlık problemleri yaşadıklarını hatırlatarak, "Bir maç kazandık, önümüzde daha çok maç var, 24 puan var. Hepsini kazanmak için çalışacağız, iyi organize olmamız gerekiyor. Bu maçı bir dönüm noktası olarak görmemiz gerekiyor. Yedi maç kazanamadık ama baktığınızda bize yakın puandaki rakipler, 14 maçta 2 galibiyetle 12 maçta 1 galibiyetle devam ediyorlar. Bu sene böyle. Bu maçı kafamızı kaldırmak, bir nefes almak için görmemiz lazım. Bu maçla yetinmeden yolumuza devam etmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.
Morutan'ın sözleşmesiyle ilgili gelen soruları da cevaplandıran Belözoğlu, şunları söyledi:
"Kontratında bana ilk söylenen bilgi resmi maçlardı ama sadece Süper Lig maçıymış. Bildiğim kadarıyla 5 tane daha maç var. Morutan bizim için önemli bir oyuncu. Oyun içinde de değişiklikler yapıyoruz. Morutan da bugün merkezde beklediğimiz performansı gösteremeyince kenara attık. Sonra tekrar merkez geçti. Keşke sözleşme problemi olmasa. Her maç oynatmak isterim."
Eryaman Stadı'nda dün Gençlerbirliği'nin bugünse MKE Ankaragücü'nün oynadığını hatırlatan Belözoğlu, "Söylenecek çok şey var aslında. Bu yapılan işkenceden öte bir şey değil. Yani bir kere bence 2 ligin birbirinden ayırt edilmesi gerekiyorsa pozitif anlamda Süper Lig'in birazcık daha itibarının önde olması gerekiyor. Bizden 24 saat önce bile değil, 18 saat önce burada alt kademede maç oynandı. Onlar da sporcu, o da çok büyük bir takım. Gençlerbirliği'ne saygı duyuyorum, kesinlikle yanlış anlaşılsın istemiyorum. Çok büyük bir skandal olarak görüyorum bunu, bu planlamayla bizim bu sene herhalde beşinci falan oldu. Üst üste maçlarımız oynandı. Bunu ben büyük bir skandal olarak görüyorum. Süper Lig'i korumamız gerekiyor. Burada ne yazık ki iki takımın oyuncularına da çok büyük haksızlık yapılıyor. Buraya gelen rakip takım oyuncularına da çok büyük haksızlık yapılıyor. Bu zeminlerde bu çocuklara futbol oynatmak... Ülke futbol adına üzgünüm, bunu söyleyebilirim." diyerek sözlerini tamamladı.
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