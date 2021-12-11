Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, 8. maçında 7. galibiyetini aldı

Emre Belözoğlu yönetiminde bileği bükülmeyen Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede turuncu-lacivertliler sahadan uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 galip ayrıldı.
Karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Visca ve 90+2. dakikada Mahmut Tekdemir attı. Kasımpaşa'nın tek sayısı ise 78. dakikada Hajradinovic'ten geldi. Bu sonuçla Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetimindeki 8. maçında 7. galibiyetini aldı ve maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi.
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