EMS Yapı Sivasspor, Mondihome Kayserispor maçına eksik çıkacak

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın sahasında Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak.
BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Murat Erdoğan görev yapacak.
Ligin geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 51 puan topladı.
Sivasspor'da Kayserispor maçı öncesi orta saha oyuncusu Hakan Arslan ve savunmada görev yapan Burak Kapacak'ın sakatlığı bulunuyor.
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