EMS Yapı Sivasspor, Siltaş Yapı Pendikspor maçı için hazır - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor, Siltaş Yapı Pendikspor maçı için hazır

EMS Yapı Sivasspor, Siltaş Yapı Pendikspor maçı için hazır

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek EMS Yapı Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenmanını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Antrenmanı Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Asbaşkan Faruk Taşseten de takip etti. Ayrıca, antrenman öncesi Elli Sekiz taraftar Grubu, Rey Manaj'ın doğum gününü kutladı.

24.02.2024 18:47  Güncelleme: 18:48
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek EMS Yapı Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, son bölümde taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Sivasspor, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Antrenmanı Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Asbaşkan Faruk Taşseten de takip etti.

Öte yandan, Elli Sekiz taraftar Grubu, antrenman öncesi Rey Manaj'a sürpriz yaparak, doğum gününü kutladı. Manaj, kendisi için hazırlanan pastayı üfledi ve taraftarlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

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